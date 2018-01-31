Финансист: между НБУ и Кабмином назревает конфликт

31.01.2018 21:20

Как передает replyua.net, сегодня на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман сказал, что учетная ставка Нацбанка Украины должна быть низкой, чтобы сделать доступным финансирование. Такая позиция премьера – это вмешательство в работу независимого регулятора и политическое давление. В этом уверен финансовый эксперт Тимофей Милованов.



«Что происходит? Социальные расходы с госбюджета растут выше, чем растет экономика. Высокие пенсии, зарплаты, субсидии, льготы, отсутствие транша МВФ, отсутствие рынка земли, коррупция, отсутствие инвестиций и тому подобное. Это повышает будущую инфляцию. Правильная реакция НБУ, прямо по учебнику – поднять стоимость гривны сегодня из-за повышения учетной ставки, чтобы сбить инфляцию в будущем», – отметил финансист.



По его словам, иными словами, повышение ставки – это реакция на проблемы экономики и действия правительства. Правительство может быть не заинтересовано в этом, через политические факторы. Лучше иметь дешевую гривну сегодня и большую инфляцию в будущем, при другом правительстве. Поэтому конфликт между правительством и НБУ относительно политики учетной ставки является естественным в сегодняшних условиях.