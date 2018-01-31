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Гройсман рассказал, когда по всей Украине появится скоростной интернет

31.01.2018 08:39
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Гройсман рассказал, когда по всей Украине появится скоростной интернет

По мнению премьера, цифровые технологии позволят достичь прироста ВВП до 5% уже в ближайшие годы

Через два года 80% территории Украины должно быть покрыто скоростным интернетом. К сети нужно подключить все школы, больницы и местные органы власти. Особое внимание – селу. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман говорил с экспертами по развитию цифровой экономики Украины. По мнению главы правительства, цифровые технологии позволят достичь прироста ВВП до 5% уже в ближайшие годы.

"Мы не можем представить будущую науку, медицину и образование без цифровых технологий, без внедрения новых технологических решений. Мы должны достичь реального экономического роста. Сегодня у нас довольно неплохие сигналы от национальной экономики, но рост в 2-3%, мы понимаем, что этого недостаточно",– сказал Владимир Гройсман.

Юрий Курмаз, директор ПАО "Укртелеком", в свою очередь, отметил, что построение инфраструктуры для высокоскоростного доступа к интернету в небольших населенных пунктах нерентабельно.

"Поэтому участие государства, общества, наряду с ведущими телекоммуникационными операторами, на мой взгляд, является обязательным условием для успешной реализации программы развития цифровой экономики Украины", – сказал Юрий Курмаз.

"По нормам Федеральной комиссии связи США, сегодня на 1000 учеников должен быть не менее 100 мб/сек канал, а в ближайшем будущем – 1 ГБ/сек. А такие скорости стабильно может дать только фиксированный интернет", – добавил Михаил Шуранов, директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома".

Источник: https://www.segodnya.ua 

 

 



Теги: Донбасс, Интернет, Гройсман
 
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