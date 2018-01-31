Это еще не зима: Украину надвигается лютый холод

31.01.2018 14:58

Стало известно, когда в Украину вернутся серьезные морозы

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, 1 февраля в Украине будет сухая погода, а вот температура ночью снизится.

На востоке, северо-востоке минимально даже может быть до -8 градусов, на западе около нуля, на остальной территории -1 … -5 градусов.

В первый день февраля воздуха потеплеет до +4 … +9 на Западе, ожидается +1 .. + 5 градусов на севере, в центре, на юге +5 … 9 градусов, на востоке 1 … -4 градуса.

Итак, завтра в течение суток в Украине от +9 до -8 градусов.

Также в этот день следует помнить о гололедице!

В Киеве 1 февраля будет сухо, днем ​​солнечно, ближайшей ночью до -4, завтра днем ​​до +4 градусов.

Также синоптик сообщила, что через неделю в Украине заметно похолодает.

«Но с 7-8 февраля к нам заходит очередное существенное похолодание. Зима еще на своей территории», – отметила синоптик.

Как ранее писала Politeka, в Карпатах на курорте лавина едва не накрыла сноубордиста. В соцсетях появилось видео очевидца настоящего чуда – как сноубордист сумел избежать смерти под лавиной.

Источник: Politeka