Кремлевский список США может помочь Украине – эксперт

31.01.2018 18:15

Этот доклад мог быть использован как рычаг влияния определенным образом на переговорный процесс касательно Украины, считает Гетьманчук

"Кремлевский доклад" США косвенно могут использовать для давления на Россию по ситуации на Донбассе. Об этом заявила директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук.

"Я не исключаю, что этот доклад мог быть использован как рычаг влияния определенным образом на переговорный процесс касательно Украины", – сказала она.

Алена Гетьманчук также считает совпадением, тот факт, что встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова произошла практически одновременно с публикацией кремлевского доклада.

"Это совпадение, поскольку встреча Волкера и Суркова она должна была состояться в декабре и была перенесена по инициативе российской стороны. Они не были готовы обсуждать что-то в декабре", – сказала она.

Как известно, Минфин США опубликовал "кремлевский список" персон, в отношении которых могут быть введены новые санкции против России. В этот список, в частности, вошли топ-бизнесмены из окружения президента Владимира Путина: Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Михаил Фридман.

В целом, список руководителей предприятий полностью совпал с перечнем российский миллионеров по версии Forbes. Позже в США признались, что использовали рейтинги издания для "кремлевского доклада".

В Кремле при этом заявили, что санкционный список США – это попытка повлиять на выборы в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что сама публикация списка "ничего не означает", пока не введены новые санкции. Сами фигуранты "кремлевского списка" не особо удивлены попаданием в него, и считают, что на их работе это особо никак не отразится.

Источник: https://www.segodnya.ua