- Из-за эпидемии гриппа в Украине начали массово закрывать школы20:20
- Почти весна: какие погодные сюрпризы ждут украинцев в феврале20:05
- Новые цены на газ, сахар и проезд: что изменится с 1 февраля19:50
- Кабмин повысил размер адресной помощи переселенцам19:15
- «Это недопустимо»: Глава ОБСЕ сделал заявление по Донбассу18:56
- Кремлевский список США может помочь Украине – эксперт18:15
- Время следования киевского поезда в Мариуполь будет сокращено на час17:57
- «Vodafone» не дал ответ на предложение наладить связь оператора через Россию17:42
- Украинцам обновили назначение пенсий: что изменилось17:05
- Стакан воды за 600 долларов и 3 000 гривен отдала 81-летняя жительница Константиновки16:25
Кремлевский список США может помочь Украине – эксперт
Этот доклад мог быть использован как рычаг влияния определенным образом на переговорный процесс касательно Украины, считает Гетьманчук
"Кремлевский доклад" США косвенно могут использовать для давления на Россию по ситуации на Донбассе. Об этом заявила директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук.
"Я не исключаю, что этот доклад мог быть использован как рычаг влияния определенным образом на переговорный процесс касательно Украины", – сказала она.
Алена Гетьманчук также считает совпадением, тот факт, что встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова произошла практически одновременно с публикацией кремлевского доклада.
"Это совпадение, поскольку встреча Волкера и Суркова она должна была состояться в декабре и была перенесена по инициативе российской стороны. Они не были готовы обсуждать что-то в декабре", – сказала она.
Как известно, Минфин США опубликовал "кремлевский список" персон, в отношении которых могут быть введены новые санкции против России. В этот список, в частности, вошли топ-бизнесмены из окружения президента Владимира Путина: Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Михаил Фридман.
В целом, список руководителей предприятий полностью совпал с перечнем российский миллионеров по версии Forbes. Позже в США признались, что использовали рейтинги издания для "кремлевского доклада".
В Кремле при этом заявили, что санкционный список США – это попытка повлиять на выборы в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что сама публикация списка "ничего не означает", пока не введены новые санкции. Сами фигуранты "кремлевского списка" не особо удивлены попаданием в него, и считают, что на их работе это особо никак не отразится.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, США, Донбасс, Кремль, санкции
- Кремль ожидает, когда администрация Трампа определится с позицией по Украине
- Какое оружие США может остановить Кремль: мнения экспертов
- Украине стоит опасаться: в США раскрыли ключевую задачу Кремля
- Российский политолог: "Раз на Донбассе продолжают истреблять людей, а миллионы дончан лишь выживают - так надо Кремлю"
- Американцы, канадцы и австралийцы едут воевать в Украину против террористов: боец АТО сделал сенсационное заявление
- Адміністрація Трампа для прямого спілкування з Сурковим щодо України виділить спеціального дипломата
- Кабмин повысил размер адресной помощи переселенцам19:15
- «Это недопустимо»: Глава ОБСЕ сделал заявление по Донбассу18:56
- Время следования киевского поезда в Мариуполь будет сокращено на час17:57
- «Vodafone» не дал ответ на предложение наладить связь оператора через Россию17:42
- Стакан воды за 600 долларов и 3 000 гривен отдала 81-летняя жительница Константиновки16:25
- Тымчук назвал дату переговоров о реинтеграции «Л/ДНР» в состав России14:20
- ОБСЕ зафиксировала военную технику около Мариуполя13:48
- Вышедшие из плена «Л/ДНР» до сих пор не имеют документов и не получили компенсаций13:32
- ВСУ за неделю нанесли серьезный урон боевикам: названы цифры13:00
- «Почта Донбасса» запустила онлайн-сервис наличия сим-карт «Феникс» в своих отделениях12:20
- В России выпал черный ядовитый снег: экологи придумали оправдание21:00
- Началась медреформа: чего ждать украинцам20:40
- Из-за эпидемии гриппа в Украине начали массово закрывать школы20:20
- Почти весна: какие погодные сюрпризы ждут украинцев в феврале20:05
- Новые цены на газ, сахар и проезд: что изменится с 1 февраля19:50
- Названы все "за" и "против" вегетарианской диеты19:32
- Кабмин повысил размер адресной помощи переселенцам19:15
- «Это недопустимо»: Глава ОБСЕ сделал заявление по Донбассу18:56
- Потерявшего сознание Джигарханяна увезла скорая: актер в тяжелом состоянии18:35
- Кремлевский список США может помочь Украине – эксперт18:15
- Названы все "за" и "против" вегетарианской диеты19:32
- Ученые рассказали о том, как полнолуние влияет на здоровье16:45
- Украинцам нужно готовиться к новой вспышке кори – МОЗ10:32
- Характерные симптомы аллергии на холод09:24
- Продукти, які позбавлять від стресу08:55
- Знаки зодиака: 6 самых неотразимых женщин08:28
- Макияж невесты вынудил жениха бросить ее у алтаря. ФОТО07:46
- Пенсионная реформа в Украине: Почему она нужна и что предусматривает20:45
- Названы самые модные цвета зимы-201818:35
- У повільному поверненні "Укртелекому" державі звинуватили Генпрокуратуру17:56
- У главаря «ДНР» Захарченко есть выбор: ликвидация или побег
- Переселенцам создают проблемы
- В ближайшие дни на Донбассе может произойти нечто страшное
- Это должны знать все переселенцы
- В ОРЛО собрались отбирать у людей имущество и не выпускать их из "республики"
- "ДНР" против Vodafone: что происходит с мобильной связью на оккупированной части Донетчины
- Важная информация для клиентов Ощадбанка
- В Донецке появились объявления о местах работы МТС
- Как штурмовали линию разграничения: появились свежие данные
- Из Донецка выстроилась огромная очередь