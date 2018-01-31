Луганск: Появился Vodafone? Грабительский тариф «Смартфон стандартный» возвращается

31.01.2018 11:15

После подключения сигнала Vodafone во временно оккупированном Луганске мобильный оператор начал переводить абонентов на тариф «Смартфон стандартный», который обещал сделать единым для оккупированных территорий. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Несмотря на заявления о том, что грабительские тарифы будут отменены, Vodafone все же постепенно их вводит. «Уже несколько человек сказали, что их сегодня перевели на „Смартфон стандартный“. Перевели сегодня, а деньги за „Рік без абонплат“ обещают вернуть в течение 3-х дней. Хочешь заплатить авансовый платеж 60грн — пополняйся еще. Вот где барыги #МТС», — возмущаются луганчане.

«У меня три симки Red S/XS, одну уже перевели на «смартфон стандартный». Так же на сайте обновилось описание тарифа «Уважаемые клиенты, с 05.02.2018 р. самостоятельная смена тарифа «Смартфон Стандартный» на другие тарифы будет недоступна», — добавил другой комментатор.

Источник: https://donpress.com