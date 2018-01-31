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Луганск: Появился Vodafone? Грабительский тариф «Смартфон стандартный» возвращается
После подключения сигнала Vodafone во временно оккупированном Луганске мобильный оператор начал переводить абонентов на тариф «Смартфон стандартный», который обещал сделать единым для оккупированных территорий. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
Несмотря на заявления о том, что грабительские тарифы будут отменены, Vodafone все же постепенно их вводит. «Уже несколько человек сказали, что их сегодня перевели на „Смартфон стандартный“. Перевели сегодня, а деньги за „Рік без абонплат“ обещают вернуть в течение 3-х дней. Хочешь заплатить авансовый платеж 60грн — пополняйся еще. Вот где барыги #МТС», — возмущаются луганчане.
«У меня три симки Red S/XS, одну уже перевели на «смартфон стандартный». Так же на сайте обновилось описание тарифа «Уважаемые клиенты, с 05.02.2018 р. самостоятельная смена тарифа «Смартфон Стандартный» на другие тарифы будет недоступна», — добавил другой комментатор.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Луганск, мобильная связь
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