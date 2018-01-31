Насирова лишили должности главы ГФС

31.01.2018 15:47

Украинское правительство уволило Романа Насирова из должности главы Государственной фискальной службы Украины. Принятие данного решения состоялось во время сегодняшнего заседания Кабинета министров, передает replyua.net. «Нами было направлено представление в госкомиссию, и госкомиссия озвучила свой вывод по увольнению Насирова с должности, в связи с чем мы принимаем такое решение», – сказал глава Кабмина Владимир Гройсман.



В свою очередь, в Национальном антикоррупционном бюро Украины подозревают Насирова в злоупотреблении властью и служебным положением, что стало причиной ущерба на сумму около 2 млрд грн. Согласно информации следствия, на должности руководителя ГФС им были приняты решения в интересах беглого внефракционного нардепа Александра Онищенко, против которого продолжается проведение расследования по подозрению в махинациях с газом.



3 марта прошлого года Кабмин выдал распоряжение об отстранении Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС. 7 декабря в суде началось рассмотрение его дела. 18 января стало известно о поданном Минфином в Кабмин представлении об отставке Насирова.