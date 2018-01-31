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Насирова лишили должности главы ГФС

31.01.2018 15:47
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Насирова лишили должности главы ГФС

Украинское правительство уволило Романа Насирова из должности главы Государственной фискальной службы Украины. Принятие данного решения состоялось во время сегодняшнего заседания Кабинета министров, передает replyua.net. «Нами было направлено представление в госкомиссию, и госкомиссия озвучила свой вывод по увольнению Насирова с должности, в связи с чем мы принимаем такое решение», – сказал глава Кабмина Владимир Гройсман.

В свою очередь, в Национальном антикоррупционном бюро Украины подозревают Насирова в злоупотреблении властью и служебным положением, что стало причиной ущерба на сумму около 2 млрд грн. Согласно информации следствия, на должности руководителя ГФС им были приняты решения в интересах беглого внефракционного нардепа Александра Онищенко, против которого продолжается проведение расследования по подозрению в махинациях с газом.

3 марта прошлого года Кабмин выдал распоряжение об отстранении Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС. 7 декабря в суде началось рассмотрение его дела. 18 января стало известно о поданном Минфином в Кабмин представлении об отставке Насирова. 



Теги: политика, Украина, Донбасс, ГФС
 
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