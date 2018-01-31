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Невозможно поверить: семья АТОшников погибла, остался только ребенок
Появилась трагическа информация о последствиях ДТП, в которое попала вдова бойца АТО
Как стало известно, вчера, 30 января, в больницы Днепра в результате травм, полученных в ДТП, скончалась Екатерина Мандрик – супруга убитого в АТО украинского офицера Виталия Мандрика.
Смертельное ДТП произошло почти две недели назад, 16 января – на трассе Павлоград –Донецк. В аварии пострадало три человека,среди которых были Екатерина Мандрик и ее дочка.
О состоянии здоровья девочки не сообщается. В настоящий момент известно,что она жива.
Напомним, 23 февраля 2014 года в Мариуполе правоохранители остановили автомобиль, в котором, как оказалось, везли взрывчатку для совершения очередного теракта. Злоумышленники оказали вооруженное сопротивление – трое правоохранителей были ранены. Один из них, 27-летний сотрудник спецподразделения “Сокол” Виталий Мандрик, скончался.
Напомним, в Киеве произошло ДТП с участием сразу шести автомобилей. Происшествие случилось на проспекте Победы.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, ребенок, ДТП, АТО
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