Платите за детей: инициатива властей окончательно разорит украинцев

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Медицинская реформа привнесет нововведения в сферу обслуживания беременных – роды станут платными
Об этом пишет Знай.
Новая медицинская реформа предусматривает массу изменений в системе медицинского обслуживания. В частности изменения коснутся и родов, которые скоро для украинок станут официально платными, несмотря о том, что Конституция Украины говорит об обратном.
В Украине после долгих заверений власти о том, что роды останутся бесплатными, решили все-таки сделать их оплачиваемыми. Такие нововведения планируются в Львовской области, как сообщила директор департамента здравоохранения ЛОГА Ирина Микичак.
“Мы планируем ввести в наших роддомах платные роды – когда ты приходишь рожать не к врачу, который дежурит, а к тому, с которым договорился. Это должно быть оплачено. Условно 60% идет в качестве гонорара врача и 40% – больницы. Это будет справедливо, ведь врач приезжает в нерабочее время и оказывает помощь, все юридически правильно, и больница с того получит внебюджетные средства”, – заявила Микичак.
Сначала оплату будут осуществлять в перинатальном центре, который откроется во Львове весной, а потом плату введут в областной больнице и дальше по районам.
По ее словам, пока трудно говорить об оплате, точную сумму пока не установили, однако уверяет, что сумма не будет заоблачной.
“Мы подсчитаем, сколько в среднем стоят роды, сейчас для этого есть методика, которую утвердил Кабмин, и после того установим сумму. Никто не будет ставить заоблачную цену. Несколько лет назад мы считали, что в областной больнице одни роды – с учетом медикаментов, коммуналки, питание, стоят примерно 4000 гривен”, – подытожила Микичак, но пока точную сумму не назвал.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, роды, медицина, реформы
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