Почти весна: какие погодные сюрпризы ждут украинцев в феврале

31.01.2018 20:05

Синоптики рассказали, какая погода ожидает украинцев в начале февраля

1 февраля в страну придет смена воздушных масс: холодный воздух отступит на восток, а с юго-запада Европы к нам начнет перемещаться более теплый, передает Укргидрометцентр.

Атмосферное давление на начало февраля понизится. Осадков не предвидится, лишь в западных областях местами пройдет дождь.

Ветер будет южным 5-12 м/с, лишь на западе отдельные порывы 15-20 м/с.

Метеорологи прогнозируют, что днем температура воздуха будет от 0 до 6 тепла, на юге вплоть до +9. Ночью температура упадет до -7.

2 февраля в западных областях местами и в северных регионах будет небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ночью, утром местами туман.

Температура ночью 0-5 тепла, на востоке страны 1-6 мороза. Днем 2-7 тепла, в южных регионах до +11.

В Киеве 1-2 февраля ожидается небольшой дождь. Температура ночью 0-2 тепла, днем ​​4-6 тепла.

Напомним, жители столицы Украины считают, что резкие перепады погоды в Киеве являются демонстрацией «таланта» природы.

Источник: Politeka