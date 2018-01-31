- Из-за эпидемии гриппа в Украине начали массово закрывать школы20:20
- Почти весна: какие погодные сюрпризы ждут украинцев в феврале20:05
- Новые цены на газ, сахар и проезд: что изменится с 1 февраля19:50
- Кабмин повысил размер адресной помощи переселенцам19:15
- «Это недопустимо»: Глава ОБСЕ сделал заявление по Донбассу18:56
- Кремлевский список США может помочь Украине – эксперт18:15
- Время следования киевского поезда в Мариуполь будет сокращено на час17:57
- «Vodafone» не дал ответ на предложение наладить связь оператора через Россию17:42
- Украинцам обновили назначение пенсий: что изменилось17:05
- Стакан воды за 600 долларов и 3 000 гривен отдала 81-летняя жительница Константиновки16:25
Почти весна: какие погодные сюрпризы ждут украинцев в феврале
Синоптики рассказали, какая погода ожидает украинцев в начале февраля
1 февраля в страну придет смена воздушных масс: холодный воздух отступит на восток, а с юго-запада Европы к нам начнет перемещаться более теплый, передает Укргидрометцентр.
Атмосферное давление на начало февраля понизится. Осадков не предвидится, лишь в западных областях местами пройдет дождь.
Ветер будет южным 5-12 м/с, лишь на западе отдельные порывы 15-20 м/с.
Метеорологи прогнозируют, что днем температура воздуха будет от 0 до 6 тепла, на юге вплоть до +9. Ночью температура упадет до -7.
2 февраля в западных областях местами и в северных регионах будет небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ночью, утром местами туман.
Температура ночью 0-5 тепла, на востоке страны 1-6 мороза. Днем 2-7 тепла, в южных регионах до +11.
В Киеве 1-2 февраля ожидается небольшой дождь. Температура ночью 0-2 тепла, днем 4-6 тепла.
Напомним, жители столицы Украины считают, что резкие перепады погоды в Киеве являются демонстрацией «таланта» природы.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, погода, февраль
- Украинцев ожидает ледяной ад самой холодной зимы столетия!
- США приняли решение об оказании военной помощи Украине
- "Не давайте оружие, а то будем продолжать войну активнее". В чем смысл пресс-конференции "пожизненного вождя" Путина на языке подковерной иезуитской дипломатии. ВИДЕО
- Погода в Украине 8 августа: жарко, на востоке возможен дождь
- В Украине начали открываться пункты обогрева
- Прогноз погоды в Украине на 9 декабря: день ясный, без осадков
- Кабмин повысил размер адресной помощи переселенцам19:15
- «Это недопустимо»: Глава ОБСЕ сделал заявление по Донбассу18:56
- Время следования киевского поезда в Мариуполь будет сокращено на час17:57
- «Vodafone» не дал ответ на предложение наладить связь оператора через Россию17:42
- Стакан воды за 600 долларов и 3 000 гривен отдала 81-летняя жительница Константиновки16:25
- Тымчук назвал дату переговоров о реинтеграции «Л/ДНР» в состав России14:20
- ОБСЕ зафиксировала военную технику около Мариуполя13:48
- Вышедшие из плена «Л/ДНР» до сих пор не имеют документов и не получили компенсаций13:32
- ВСУ за неделю нанесли серьезный урон боевикам: названы цифры13:00
- «Почта Донбасса» запустила онлайн-сервис наличия сим-карт «Феникс» в своих отделениях12:20
- В России выпал черный ядовитый снег: экологи придумали оправдание21:00
- Началась медреформа: чего ждать украинцам20:40
- Из-за эпидемии гриппа в Украине начали массово закрывать школы20:20
- Почти весна: какие погодные сюрпризы ждут украинцев в феврале20:05
- Новые цены на газ, сахар и проезд: что изменится с 1 февраля19:50
- Названы все "за" и "против" вегетарианской диеты19:32
- Кабмин повысил размер адресной помощи переселенцам19:15
- «Это недопустимо»: Глава ОБСЕ сделал заявление по Донбассу18:56
- Потерявшего сознание Джигарханяна увезла скорая: актер в тяжелом состоянии18:35
- Кремлевский список США может помочь Украине – эксперт18:15
- Названы все "за" и "против" вегетарианской диеты19:32
- Ученые рассказали о том, как полнолуние влияет на здоровье16:45
- Украинцам нужно готовиться к новой вспышке кори – МОЗ10:32
- Характерные симптомы аллергии на холод09:24
- Продукти, які позбавлять від стресу08:55
- Знаки зодиака: 6 самых неотразимых женщин08:28
- Макияж невесты вынудил жениха бросить ее у алтаря. ФОТО07:46
- Пенсионная реформа в Украине: Почему она нужна и что предусматривает20:45
- Названы самые модные цвета зимы-201818:35
- У повільному поверненні "Укртелекому" державі звинуватили Генпрокуратуру17:56
- У главаря «ДНР» Захарченко есть выбор: ликвидация или побег
- Переселенцам создают проблемы
- В ближайшие дни на Донбассе может произойти нечто страшное
- Это должны знать все переселенцы
- В ОРЛО собрались отбирать у людей имущество и не выпускать их из "республики"
- "ДНР" против Vodafone: что происходит с мобильной связью на оккупированной части Донетчины
- Важная информация для клиентов Ощадбанка
- В Донецке появились объявления о местах работы МТС
- Как штурмовали линию разграничения: появились свежие данные
- Из Донецка выстроилась огромная очередь