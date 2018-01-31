Под окнами Гройсмана “штурм” и много силовиков: что происходит?

31.01.2018 15:28

Военные пенсионеры собрались под зданием Кабинета министров Украины с требованиями к премьеру Владимиру Гройсману о перерасчете им пенсий. Бывшие силовики начали штурмовать помещение Кабинета Министров Украины, чтобы добиться повышения пенсий Многочисленные сотрудники внутренних дел пытаются сдержать натиск протестующих.

Изначально митингующие лишь блокировали Кабмин и перекрыли ул. Садовую. Они требуют встречи с премьером Владимиром Гройсманом для повышение себе пенсий. Все входы и выходы Кабинета Министров Украины перекрыли около 150 ветеранов силовых ведомств, которые никого не впускают и не выпускают.

Источник: https://from-ua.com