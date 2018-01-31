Срочно: умер Каденюк, подробности смерти в парке

31.01.2018 14:00

Ушел из жизни легенда украинской космонавтики Леонид Каденюк

Первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк умерна 68-м году жизни.

Сообщается, что космонавт скоропостижно скончался в парке Царское Село в столице. Он умер до приезда скорой.

Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы, Хотинского района Черновицкой области в семье сельских учителей. В 1995 году он был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле многоразового использования как специалист по полезной нагрузке.

Свой полет в космос Леонид Каденюк совершил 19 ноября 1997 года в составе международного экипажа на корабле «Коламбия», стартовавшего с мыса Канаверал (США). 15 суток и 16 часов – именно столько времени украинский космонавт провел на космической орбите, где проводил биологические эксперименты, изучал влияние невесомости на процесс фотосинтеза.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на УНН