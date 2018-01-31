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Срочно: умер Каденюк, подробности смерти в парке
Ушел из жизни легенда украинской космонавтики Леонид Каденюк
Первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк умерна 68-м году жизни.
Сообщается, что космонавт скоропостижно скончался в парке Царское Село в столице. Он умер до приезда скорой.
Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы, Хотинского района Черновицкой области в семье сельских учителей. В 1995 году он был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле многоразового использования как специалист по полезной нагрузке.
Свой полет в космос Леонид Каденюк совершил 19 ноября 1997 года в составе международного экипажа на корабле «Коламбия», стартовавшего с мыса Канаверал (США). 15 суток и 16 часов – именно столько времени украинский космонавт провел на космической орбите, где проводил биологические эксперименты, изучал влияние невесомости на процесс фотосинтеза.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на УНН
Теги: Украина, Донбасс, космонавт, умерший
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