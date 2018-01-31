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Украинцам обновили назначение пенсий: что изменилось
Правительство приняло новый порядок назначения пенсий украинцам
Соответствующее решение чиновники приняли на заседании Кабмина.
Министры согласовали порядок назначения пенсий за счет средств предприятий и организаций отдельным категориям работников по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда.
Чиновники приняли постановление КМУ “О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 18 июля 2007 года № 937”, которым нормы Порядка назначения пенсий за счет средств предприятий и организаций отдельным категориям работников по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда согласовано с Законом Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий”.
Отмечается, что пенсии будут назначаться отдельным категориям лиц за счет средств предприятий и организаций, но не ранее чем за 10 лет до достижения пенсионного возраста, определенного законами.
Напомним, в Министерстве социальной политики сделали очередное громкое заявление относительно пенсионного возраста.
Украинцам сообщили, что в ближайшее время для них не будут повышать трудоспособный возраст. А количество налогоплательщиков будут увеличивать за счет борьбы с теневой экономикой.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, пенсии
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