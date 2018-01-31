Умрет каждый десятый: страшный прогноз Комаровского начал сбываться, пришла дифтерия

31.01.2018 11:38

В Украине зафиксировали первый случай заболевания смертельной болезнью

Как стало известно, в Луганской области зафиксирован и лабораторно подтвержден первый случай заболевания дифтерией.

Заболевшим оказался житель села Рубежное, мужчина в возрасте 31 года.

По словам местного врача, он обратился в больницу в минувший вторник. Сейчас он находится в инфекционном отделении Рубежанской больницы, у него зафиксирована локализована и токсическая форма дифтерии.

Напомним, смертность от дифтерии иногда достигает 50 процентов. Предотвратить это могут прививки, однако, на сегодняшний день в Украине привито менее половины населения.

Ранее, известный детский врач Евгений Комаровский предупредил, что после кори украинцев ожидает еще более страшная и смертоносная болезнь – дифтерия.

Напомним, как ранее писала Politeka, взрослым людям, кто уже переболел корью, не нужно повторно вакцинироваться.

Источник: Politeka