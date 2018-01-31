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ВСУ начали сборы резервистов

31.01.2018 07:10
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ВСУ начали сборы резервистов

На базе одной из воинских частей в Харьковской области в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины начались сборы резервистов, о чем 30 января сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, пишет replyua.net. По данным ведомства, сборы проводятся для возможности провести проверку, готовы ли воинские части при необходимости доукомплектовать подразделения военнообязанными из оперативного резерва. 

В сообщении Минобороны отмечается: «Более 700 военнообязанных привлечены к учебным сборам, среди них также почти тридцать офицеров запаса». При этом говорится, что учебные сборы резервистов проводятся для проверки готовности воинских частей в случае необходимости доукомплектовать боевые подразделения военнообязанными из состава оперативного резерва первой очереди.

Кроме того, в ходе сборов резервисты восстанавливают практические навыки по своим военно-учетным специальностям. Некоторые заявляют о желании пройти службу по контракту. В Минобороны также подчеркнули: «За минувший год в ходе проведения учебных сборов с резервистами ряды военнослужащих военной службы по контракту пополнили более трехсот человек». 

 

Источник: http://replyua.net 



Теги: Украина, Донбасс, военные, ВСУ
 
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