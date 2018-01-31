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Зима вернулась: где будет холоднее всего

31.01.2018 10:49
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Зима вернулась: где будет холоднее всего

В среду, 31 января, синоптики обещают снижение температуры в среднем до -1…+2 после вчерашних +4…+6

 

Кроме того, согласно прогнозу Укргидрометцентра, осадки прекратятся. Небольшой снег сегодня обещают только на востоке и в центре.

Так, днем на западе и севере столбики термометра покажут-1…+1.

На востоке и в центре дневная температутра будет 0…+2.

На юге днем воздух прогреется до +4…+6.

Утром и днем в Сумской, Луганской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях порывы ветра 15-20 м/с.

В Киеве 31 января небольшой снег. Дневная температура -1…+1.

Как ранее писала Politeka, в Карпатах на курорте лавина едва не накрыла сноубордиста. В соцсетях появилось видео очевидца настоящего чуда – как сноубордист сумел избежать смерти под лавиной.

Источник: Politeka



Теги: Донбасс, погода, зима, похолодание
 
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