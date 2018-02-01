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ГЕНШТАБ: Українських жінок будуть призивати на військову службу

01.02.2018 14:22
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ГЕНШТАБ: Українських жінок будуть призивати на військову службу

Про це під час брифінгу для ЗМІ повідомив начальник Головного управління персоналу — заступник начальника Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенант Артур Артеменко
«Усіх — чоловіків і жінок — будуть призивати на рівних умовах. Хочу зазначити, що жінки довели свою здатність виконувати завдання, в тому числі в районах проведення АТО, не гірше за чоловіків. Ми пишаємося такими жінками. Тому жінки будуть також залучатися до служби певним порядком», — зауважив він, відповідаючи на питання журналістів.
За даними Головного управління персоналу ГШ ЗС України, станом на кінець травня 2017 року в Збройних Силах України проходять службу понад 23 000 військовослужбовців-жінок, у тому числі 3,2 тисячі жінок-офіцерів.
Слід зазначити, що змінами до наказу Міністерства оборони України 27.05.2014 № 337 визначено перелік ВОС і штатних посад, на які дозволяють призначати військовослужбовців-жінок: стрільців, снайперів, розвідників, кулеметників, гранатометників, механіків-водіїв, інструкторів із тактичної медицини, навідників, зенітників, техніків, командирів відділень, командирів бойових машин та інших спеціальностей.
Під час призову офіцерів запасу з числа випускників військових кафедр українських вишів, який буде здійснюватися за наказом міністра оборони України, громадяни чоловічої і жіночої статі можуть залучатися до служби на рівних умовах.

Источник repost.net



Теги: Донбасс, война, призыв, женщины
 
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