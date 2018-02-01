Кабмин обещает украинцам по 100 тысяч гривен, но неизвестно, кто получит

01.02.2018 14:47

Кабинет министров поддержал решение о денежной помощи освобожденным из плена боевиков “ДНР/ЛНР” украинцам.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, бывшим заложникам планируют одноразово выплатить по 100 тысяч гривен, пишет Антикор.

Рева также уточнил, что речь идет о тех людях, которые в последнее время были освобождены,а до этого незаконно удерживались боевиками на территории ОРДЛО.

Кроме того, по словам министра социальной политики, проект предусматривает варианты оказания медицинской и психологической помощи, а также помощи в обеспечении временным жильем внутренне перемещенных лиц.

Интересно, что при этом в решении правительства нет перечня граждан, которым могут помочь – списки претендентов на 100 тысяч гривен должна составить и предоставить Служба безопасности Украины.

Напомним, в конце декабря прошлого года в Украину вернулись более 70 пленников боевиков. 18 января 2018 года в Минске представители Украины и так называемых “Л/ДНР” осуществили обмен списками удерживаемых лиц.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявлял, что следующий обмен пленными с псевдореспубликами может состояться в феврале или марте 2018 года.