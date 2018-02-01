Минфин хочет проверить деньги украинцев: что надо знать

01.02.2018 12:16

Министерство финансов презентовало на своем сайте проект масштабного реформирования системы финансового мониторинга. Пока документ представлен для ознакомления. После публичного обсуждения новую версию закона «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем…» вынесут на согласование Кабмина, а затем подадут в Верховную Раду, пишет ubr.ua.

Следить будут все.

Документ у Минфина получился громоздкий. На определение одних только терминов чиновники потратили 14 страниц. В целом проект вместе с правками в сопутствующие законы с трудом выписали на 112 страниц. Очевидно, чиновники таким образом намеревались ответить на все вопросы, которых участники рынка вот уже несколько лет добивались от Нацбанка и Госфинмониторинга.

Одно из основных новшеств минфиновского проекта — существенно расширенный список субъектов первичного финмониторинга. К нынешним банкам, страховым компаниям, нотариусам и юристам, лотерейщикам, платежным организациям и системам добавили еще и небанковские обменные пункты, а перечень специальных субъектов первичного финмониторинга дополнили такими лицами:

Налоговые консультанты, за исключением тех, которые действуют в рамках трудовых правоотношений.

Риелторы.

Торговцы за наличные ювелирными изделиями, драгоценными металлами и камнями.

Лица, которые оказывают услуги по созданию, обеспечению деятельности или управляют юридическими компаниями.

Проще говоря, в случае принятия законопроекта в его нынешнем виде следить за украинцами станут еще и при покупке квартир и домов, ювелирки и даже более-менее крупных сумм валют.

Но при этом Минфин предлагает пересмотреть пороговую сумму, после которой субъект первичного финмониторинга должен сообщать «куда надо». Если сейчас в вышестоящие инстанции принудительно докладывают обо всех операциях свыше 150 тыс. грн., то в проекте лимит увеличен вдвое — до 300 тыс. грн.

Сами себе на уме.

Это, впрочем, не означает, что покупки украинцев станут проверять реже. Дело в том, что Минфин предлагает прописать принципы риск-ориентированного подхода при проведении финансового мониторинга прямо в законе. Под последним чиновники понимают старательность и рвение, в результате которого проверять операции клиентов субъекты первичного финмона обязаны в соответствии с характером и масштабом их деятельности.

При этом сообщать наверх следует не только в случае превышения суммы операции порогового значения, но также и при проведении и даже попытке проведения подозрительной операции. Чтобы хоть как-то помочь предпринимателям и банкирам, авторы законопроекта выписали несколько критериев подозрительности. Правда, конкретики и в них оказалось немного. Что и понятно, учитывая суть понятия «риск-ориентированный подход». В понимании чиновников подозрительными операциями следует считать:

1. Все операции, анализ которых не позволяет однозначно установить правомерность их проведения.

2. Транзакции, которые не имеют очевидной экономической целесообразности, законной цели, не отвечают сути деятельности и финансовому состоянию ее инициатора.

3. Операции, которые имеют признаки дробления с целью избежать обязательной финансового мониторинга.

4. Операции, связанные с выведением за границу доходов от коррупционных преступлений.

5. Транзакции с участием средств, полученных от преступной деятельности.

Радует только одно. Специальным субъектам первичного финмониторинга вменяется в обязательство уведомлять о подозрительных операциях лишь при превышении пороговых сумм, установленных законом.

Пороговые суммы увеличат.

Пересмотрели авторы законопроекта и все действующие сейчас пороговые значения для проведения обязательного финансового мониторинга. Основной лимит повысили до 300 тыс. грн. Для операций по переводу наличных без идентификации и верификации клиентов (под это требование, например, подпадают все небанковские платежные терминалы) пороговую сумму также увеличили вдвое — с 15 тыс. грн. до 30 тыс. грн.

Ювелиров хотят обязать стучать на клиентов при покупках на сумму свыше 40 тыс. грн. Страховщикам следует проводить надлежащую проверку человека при выплатах более 30 тыс. грн. (ранее — 5 тыс. грн.). А лотерейщикам и букмекерам придется затребовать с клиента паспорт и код для каждой ставки более 5 тыс. грн. А если операция, например, выигрыш, превысит сумму 30 тыс. грн., о ней нужно будет доложить субъекту финмониторинга.

А в качестве наказания за нарушение правил финансового мониторинга первичным субъектам грозит множество неприятностей: от безобидного письменного предупреждения, до штрафов в размере от 5 до 10% от годового оборота за каждый зафиксированный факт.

За особо тяжкие проступки организацию могут лишить лицензии. А за отдельные действия и вовсе можно угодить в тюрьму. К примеру, трехлетний срок могут дать лицу, которого уличат во внесении заведомо неправдивых данных в Единый реестр юрлиц и физлиц-предпринимателей.

Упростят и конкретизируют.

Между тем, во многом минфиновский проект значительно упрощает жизнь. Если и не украинцам, то субъектам первичного мониторинга. К примеру, документ предусматривает создание единого реестра публичных деятелей, отсутствие которого сейчас приводит к большинству фиксируемых Нацбанком нарушений.

Финансисты не раз жаловались, что в их распоряжении нет обобщенной базы данных, по которой они могли бы проверять клиентов на предмет их публичности. Инициативы Министерства финансов снимают эту проблему полностью.

В единый реестр публичных лиц должна будет собираться информация обо всех деятелях, а также их родственниках. Доступ к нему должны будут получить все субъекты первичного финмониторинга. А банки и вовсе будут сверяться с базой в автоматическом режиме. По крайней мере, так этот процесс видят чиновники.

Уделили внимание законотворцы и факторам риска, на которые следует обращать внимание службам финмониторинга. Хоть и без лишней детализации, их выписали в законопроект. Так что у ответственных лиц банков и прочих субъектов первичного финмониторинга может появиться хотя бы приблизительный чек-лист. Пусть он не всегда будет помогать выявлять подозрительные операции, но его, по крайней мере, можно будет использовать как аргумент в защите против обвинений чиновников.

Если законопроект одобрят профильные участники и экспертное сообщество, а также примут народные депутаты, он вступит в силу через полгода после официальной публикации. В этот срок все вовлеченные органы должны будут провести подготовку и принять необходимые подзаконные акты.