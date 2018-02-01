"Мы тебя и твоих детей закопаем!" Всплыли жуткие подробности "кровавой сессии" в Черкассах

01.02.2018 15:08

Депутат Черкасского городского совета, глава фракции Партии вольных демократов Александр Згиблов рассказал "Обозревателю" о "кровавой сессии", которая произошла 29 января в Черкассах, когда неизвестные в масках, которые ворвались в сессионный зал, били депутатов, заставляя голосовать за бюджет на 2018 год и сомнительный состав исполнительного комитета.

Александр Георгиевич, расскажите, пожалуйста, что произошло во время скандальной сессии Черкасского городского совета 29 января?

- В начале сессии в зал вошла группа молодчиков в серо-черных формах с надписями "Национальная дружина" и черных формах со значками Национального корпуса "Азов". Все они были замотаны шарфами или в балаклавах с капюшонами и явными признаками того, что у них есть оружие.

Они зашли с сумками, которые предназначены для скрытого ношения оружия, стали между рядами, на трибуну забрался их лидер Дмитрий Кухарчук и бывший заместитель мэра Анатолия Бондаренко – Геннадий Шевченко – вместе с некоторыми АТОшниками заблокировали трибуну. При этом Кухарчук выкрикнул на весь зал: "Депутатов не выпускать". Вот так началась сессия.

- Вас и нескольких депутатов побили?

Меня ударили в спину. Потом на меня набросился с кулаками бывший заместитель Анатолия Бондаренко – Геннадий Шевченко. Я еле от него отвернулся. Звучали угрозы прямого физического уничтожения Василию Соломахе, Артуру Акопяну. Василию Соломахе кричали, что мы тебя и твоих детей закопаем. Это все было сказано. Руслану Зоре разбили нос. Вот такая проходила сессия. То есть депутатов заблокировали. Мы даже, извините, не могли выйти в туалет.

- Александр Георгиевич, обратились ли вы в правоохранительные органы с заявлением?

- Да, сегодня (разговор состоялся 31 января 2018 года – Ред.) я был в полиции, написал заявление. Сегодня же было открыто уголовное производство у нас в Черкассах. Я давал пояснения, был на допросе.

- А кого конкретно хотите за это привлечь к ответственности?

- Я не знаю. По факту открыто уголовное производство за эти хулиганские действия –блокирование депутатов в сессионном зале.

- Известно ли по каким статьям начато уголовное производство?

- Не знаю. Думаю, полиция и прокуратура должны в этом разобраться.

- Вопрос относительно бюджета. Что, на ваш взгляд, не так с бюджетом и почему депутаты не хотели за него голосовать?

- Я расскажу. Мы получили бюджет 22 января. И каждый день на два часа, депутаты, несмотря на то, что они все работают (я тоже работаю руководителем предприятия), в 14.00 как штык были в 206-м кабинете, где мы работали над бюджетом. Мы прошли множество департаментов и обнаружили огромное завышение разных выплат, не нужных городу.

- Коррупционные составляющие?

- Да. Мы за те дни, что знакомились с бюджетом (по пятницу прошлой недели), сэкономили для города 25 миллионов гривен. Прямо депутаты из разных фракций на бюджетной комиссии ограничили. Осталось поработать только в двух департаментах, как говорят, самых денежных – департаменте здоровья и департаменте образования. Ну, и мы стали требовать пересмотреть расходы в этих отраслях. Потому что там спрятано очень много всяких коррупционных моментов. И депутаты на бюджетной комиссии в спокойном режиме не смогли их рассмотреть. Поэтому мы были не готовы рассматривать бюджет на сессии. Наша фракция поэтому и не голосовала за этот бюджет, потому что там надругательство над всеми горожанами, живущими в Черкассах. Куда используются деньги – неизвестно.

- Кто, на ваш взгляд, привел этих молодых людей в масках в зал?

- Я думаю, что это все происходило под руководством мера (Анатолий Бондаренко – Ред.). Все-таки Геннадий Шевченко был его правой рукой. Завели этих молодчиков и стали просто продавливать, даже кричали, требовали принять бюджет, принять их исполком, а также, чтоб депутаты проголосовали за свою отставку. Это были их требования.

Они блокировали трибуну, не пускали депутатов к микрофону. Таскали там депутатов… И депутата Дисканта, депутата Сухарькова. Просто ужас – шум, крик, гам, толкотня. Я получил такой крепкий удар в спину. Уже второй день сильно болит спина. Наверное, буду обращаться в медицинские учреждения.

- Александр Георгиевич, так вы проголосовали за бюджет?

- Ни я, ни наша фракция (фракция Партии вольных демократов) за бюджет не голосовала. Мы голосовали "против".

Бюджет приняли, потому что, на мой взгляд, депутаты находились под страшным моральным и физическим давлением. Просто люди были напуганы.