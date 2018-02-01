- В Житомирской области на территории военной части нашли застреленным военнослужащего20:16
- “Офигеть! Не понимаю, как они смогли!” - российский блогер впечатлен новым армейским сухпайком Украины. ВИДЕО19:14
- Повышение зарплат в Украине: в МВФ сделали резкое заявление18:56
- В Житомирской области погиб третий за сутки военный 18:36
- ТВ продолжает руководить мозгами украинцев – эксперт17:54
- У берегов Крыма терпит бедствие сухогруз с украинцами17:05
- "Мы тебя и твоих детей закопаем!" Всплыли жуткие подробности "кровавой сессии" в Черкассах15:08
- Кабмин обещает украинцам по 100 тысяч гривен, но неизвестно, кто получит14:47
- ГЕНШТАБ: Українських жінок будуть призивати на військову службу14:22
- Хірург Пирогов і хворі діти. Як збурили вінницьку громадськість13:58
“Офигеть! Не понимаю, как они смогли!” - российский блогер впечатлен новым армейским сухпайком Украины. ВИДЕО
Российского YouTube-блогера SoLiDa приятно шокировал сухпаек нового образца, разработанный для украинской армии. Внимание на его обзор обратил известный украинский общественный деятель, советник президента Украины Юрий Бирюков, передает “Диалог.UA”.
В сухпайке россиянину попались каши с мясом, куриный суп, чай, кофе, галеты, сухари, варенье и мед. Все блюда необычайно понравились блогеру. Особенно его впечатлило большое количество мяса в них. “Даже суп классный. Я куриные супы обычно не люблю, но они сумели сделать его вкусным”, - отметил SoLiDa. “Меня удивило качество нового украинского сухпайка. Он резко отличается от предыдущего, который я пробовал.
Ответственно отнеслись и к качеству продуктов питания, и к упаковкам. Все очень качественно. Все по-современному, по-западному”, - вынес россиянин вердикт, уточнив, что единственным серьезным недостатком сухпайка стало отсутствие беспламенного разогревателя. Бирюков, комментируя обзор, обратил внимание, что сухпаек для армии, а не для ВСУ.
Они немного отличаются. В частности, в ВСУшном имеются разогреватель, а также курага, изюм и шоколад на десерт. “У нас новые сухпайки и новая форма, у нас новые берцы и новые ракеты, у нас новые БТРы и сотня развернутых батальонов. Да, еще не везде. Да, еще не у всех.
У нас еще все ооочень далеко от идеала, у нас есть еще над чем работать и работать. И мы работаем. Каждый день. Шаг за шагом. Пропасть и дальше будет увеличиваться. Между старыми и новыми нормами обеспечения, между старым и новым отношением к армии. Между нами и ими”, - констатировал Бирюков.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, питание, армия, ВСУ, блогер
- "Трактористы и шахтеры"? С кем на самом деле на Донбассе воюет ВСУ
- "Не имея возможности достичь своих целей на Донбассе военным путем, противник переносит основные усилия в глубину нашей страны", - Муженко подтвердил, что взрывы на складах ВСУ - диверсии России
- Бутусов: "Война будет долгой - РФ не собирается добровольно освобождать украинскую землю"
- В Крыму могут ввести талоны на питание
- Россиянке-добровольцу АТО вновь отказали в гражданстве Украины
- Стандарты НАТО: в ВСУ похвастались достижениями
- “Без маскировочных халатов по улицам лучше не гулять”, - журналист рассказал, как живется в освобожденной Новоалександровке19:50
- Шахтеры в «ЛНР» демонстрируют неповиновение боевикам19:14
- Первая утрата ВСУ в первый день февраля - 2018: появилось фото бойца сил АТО, погибшего на Донетчине во время атаки боевиков "ДНР"18:14
- Теперь эти лица будет знать весь мир: в Сети показали фото боевиков "ДНР", до смерти замучивших мирных жителей Славянска17:26
- Вернется ли Vodafone на Донбасс: вице-премьер Украины рассказал, кто может реально повлиять на восстановление связи в ОРДЛО16:44
- Россия передала боевикам техсредства для разведки вместе с последним "гумконвоем" – Минобороны Украины16:25
- "Луганда" станет второй скрипкой, а донецкие вырвутся вперед: в Кремле заговорили об объединении "ЛНР/ДНР" – эксперт озвучил "план Путина"16:04
- Из «ДНР» уезжают квалифицированные специалисты12:47
- В Донецке у Захарченко наступила эпоха каменного века12:36
- В районе Мариуполя боевики минируют местность11:53
- Россия готовится к "великой войне", которую Кремль прогнозирует до 2023 года, – Арьев20:54
- Что нельзя делать в День Святого Валентина20:33
- В Житомирской области на территории военной части нашли застреленным военнослужащего20:16
- “Без маскировочных халатов по улицам лучше не гулять”, - журналист рассказал, как живется в освобожденной Новоалександровке19:50
- Медики объяснили, в каком положении нельзя спать19:35
- Шахтеры в «ЛНР» демонстрируют неповиновение боевикам19:14
- “Офигеть! Не понимаю, как они смогли!” - российский блогер впечатлен новым армейским сухпайком Украины. ВИДЕО19:14
- Повышение зарплат в Украине: в МВФ сделали резкое заявление18:56
- В Житомирской области погиб третий за сутки военный 18:36
- Первая утрата ВСУ в первый день февраля - 2018: появилось фото бойца сил АТО, погибшего на Донетчине во время атаки боевиков "ДНР"18:14
- Россия готовится к "великой войне", которую Кремль прогнозирует до 2023 года, – Арьев20:54
- Что нельзя делать в День Святого Валентина20:33
- Медики объяснили, в каком положении нельзя спать19:35
- Действуют убийственно! Медики рассказали, какие продукты нельзя есть с утра натощак15:43
- ЗОЖ, гены или судьба: от чего зависит, сколько вы проживете15:26
- Хірург Пирогов і хворі діти. Як збурили вінницьку громадськість13:58
- Конфликт на востоке Украины стал одним из самых кровопролитных в Европе со времени окончания Второй мировой войны08:43
- Названы лучшие народные средства от повышенного давления08:15
- Фрукти можуть провокувати ожиріння?22:29
- Названы все "за" и "против" вегетарианской диеты19:32
- В ближайшие дни на Донбассе может произойти нечто страшное
- Важная информация для клиентов Ощадбанка
- Это еще не зима: Украину надвигается лютый холод
- Когда начнут платить февральскую пенсию
- В Украину возвращается ужас для водителей
- Трамп и Путин приняли решение по Донбассу
- Тымчук назвал дату переговоров о реинтеграции «Л/ДНР» в состав России
- В Донецке появились объявления о местах работы МТС
- Макияж невесты вынудил жениха бросить ее у алтаря. ФОТО
- У жителей "ДНР" новая беда из-за пропажи Vodafone: у Захарченко не знают, как решить проблему