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Острова раздора. Небоженко объяснил, что не так с поездками Луценко и Порошенко
Уезжая на Мальдивы и Сейшелы, Порошенко и Луценко фактически оставили страну без руководства. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA сообщил украинский политолог Виктор Небоженко.
По мнению нашего собеседника, роскошный отдых украинских политиков в разгар войны - это более чем бестактно и говорит об отсутствии политической перспективы всех без исключения, кто сегодня правит в Украине.
«Я говорю «без исключения», потому что после того, как президент вернулся с Мальдив, голова ВР как второй человек в стране должен был закатить ему политическую истерику и сказать, что так делать нельзя, что он как патриот против. Но, к сожалению, Парубий не нашел в себе смелости взглянуть в глаза президенту. Я уже не говорю про вечно молодого премьер-министра, у которого хватило такта не волочиться вслед за президентом в какую-то южную страну», - отмечает политолог.
Юрий Луценко, в свою очередь, продолжает эксперт, хочет показать, что он не хуже, чем президент, и имеет право на такие же «высокоморальные» поступки.
«В этом смысле он поддерживает президента, это солидарность наоборот. Это можно сравнить только с тем, когда депутаты приходят на заседания суда и берут на поруки какого-нибудь коррупционера. Вот примерно так и ведет себя генеральный прокурор — он показывает, что президент имеет право во время войны совершать действия, которые прямо противоположны действиям того же Черчилля или еще кого-либо», - говорит Виктор Небоженко.
Такое поведение политиков, по мнению нашего собеседника, очень отражается на политической оценке внутри населения.
«Любой политик должен не оправдываться, а объяснять свои действия до того, как их сделает, или после. Никто не спорит, что президент иди генпрокурор — это люди с высоким риском, и они должны скрывать маршруты своих поездок. Вне всякого сомнения, потому что кругом полно врагов и у президента, и даже у жизнерадостного генпрокурора. Но просто не надо это делать демонстративно. Мне кажется, что на самом деле, уезжая на Мальдивы и Сейшелы, они фактически оставили страну без руководства. Я думаю, объяснение нам, что «мы скрывали, куда мы ездили из-за безопасности» не выдерживает критики, потому что как раз на этих курортах обеспечить безопасность таких ценных политиков, как Луценко и Порошенко, я думаю, было крайне трудно», - добавляет политолог.
Напомним, на днях журналисты программы «Схемы» опубликовали информацию о том, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко с семьей отдохнул на Сейшельских островах. Отпуск обошелся в 52 тысячи евро: почти 42,5 тысячи евро за аренду двух вилл с видом на океан и около 10,4 тысяч евро дополнительных расходов.
Теги: Донбасс, Луценко, Мальдивские Острова, Порошенко
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