Переходят красную черту: в Раде отреагировали на "антибандеровский закон" Польши

01.02.2018 09:16

Депутат парламента Ганна Гопко резко высказалась по поводу принятия Сенатом Польши закона об Институте национальной памяти

Политизируя историю – польские политики переходят красную черту в добрососедских отношениях с Украиной, Литвой, Германией и вредят своим интересам, усиливая дополнительное напряжение на линии Варшава-Тель-Авив, Варшава-Брюссель. Такое мнение высказала глава комитета Верховной Рады по вопросам иностранных дел Ганна Гопко на своей странице в Facebook, комментируя принятый Сенатом Польши закон, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков, пишет Сегодня.

"Надо ли нам напоминать о концлагере в польском Явожно? Нужно ли нам, украинцам, в который раз напомнить полякам об операции Висла или Рижском договоре? Или, когда Варшава вместе с Москвой делила Украину и, как следствие, сама теряла государственность или становилась жертвой разделения?

Мы простили и попросили прощения. Это наша стратегия, благословленная еще выдающимся моральным авторитетом Папой Ионаном Павлом ІI. Мы смотрим в будущее, где политики на костях или могилах – не строят свои рейтинги, подстраиваются под электорат.

Республика Польша от локомотива и образца демократии в Центральной и Восточной Европе скатывается к шовинистическому диктату политики над исторической правдой, селективно выбирая чувствительные страницы истории.

Хочу поблагодарить польским депутатам, кто не поддержал этот закон", – написала Гопко.