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Повышение зарплат в Украине: в МВФ сделали резкое заявление

01.02.2018 18:56
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Повышение зарплат в Украине: в МВФ сделали резкое заявление

Повышение зарплаты в Украине должно сопровождаться увеличением продуктивности трудовой деятельности. Об этом заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает УНИАН.

"Мы за то, чтобы украинцам увеличивали зарплаты, но это должно сопровождаться увеличением производительности труда", - сказал Люнгман.

Он пояснил, что в противном случае более высокие темпы роста заработной платы будут иметь плохое влияние на экономический рост страны.

Люнгман также добавил, что Кабинет министров Украины должен справляться с фискальными вызовами.

"Есть соблазн очень быстро увеличить зарплату, но это плохо отразится на росте экономики", - подчеркнул постпред МВФ.



Теги: экономика, Украина, Донбасс, зарплата, МВФ, повышение
 
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