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Сенат Польши принял закон, запрещающий поддержку украинских националистов
Сенат Польши около трех часов ночи (по киевскому времени) в четверг принял без поправок закон об Институте национальной памяти Польши, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков. Об этом сообщает "Укринформ".
За принятие этого законопроекта проголосовали 57 сенаторов, в основном правящей партии "Право и Справедливость" (PiS), против - 23 сенатора оппозиционных сил, а двое сенаторов воздержались.
В течение дня в Сенате сначала в комиссиях, а затем на заседании верхней палаты парламента велась бурная дискуссия о том, каким будет содержание этого закона.
Депутаты оппозиции настаивали, что этот законопроект является неудачным и его нужно изменить, поскольку он вводит цензуру в Польше на ведение дискуссий в вопросе вины поляков за преступления во время Второй мировой войны и ухудшает отношения с другими странами, в частности Израилем и США.
В то же время, провластные депутаты настаивали, что законопроект нужно принять с предложенными поправками, чтобы избежать ситуаций, когда Польшу и польский народ безосновательно обвинять в преступлениях против евреев в годы войны.
Польский Сейм 26 января одобрил законопроект, предусматривающий уголовное наказание за публичные обвинения в адрес Польши в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или преступлениях против человечности. Законопроект запрещает использовать словосочетание "польский лагерь смерти" при описании концлагерей, существовавших на территории оккупированной Польши. Любой гражданин страны, а также иностранец, нарушивший закон, будет приговорен к выплате штрафа или тюремному заключению сроком до трех лет.
Поправки законопроекта также предусматривают уголовную ответственность за отрицание Волынской трагедии и пропаганду "бандеровской идеологии". МИД Украины высказал обеспокоенность из-за принятия этого документа. Мировое сообщество подвергло его критике как "отрицающий Холокост и изображающий в неприглядном свете украинцев". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что выступает категорически против принятия этого закона. Позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что намерен "тщательно проанализировать" закон об Институте национальной памяти.
Теги: Донбасс, закон, Польша, националисты
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