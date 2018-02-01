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ТВ продолжает руководить мозгами украинцев – эксперт
Экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США, Владимир Компаниец опубликовал на своей странице в Facebook отчет агентства USAID США по международному развитию о настроениях населения Украины, передает novyny24.com.ua.
Согласно опросу 84% украинцев узнают все новости из телевиденья и 48% – из интернета, на что эксперт отмечает, что ” ТВ продолжает руководить мозгами украинцев”.
Экономист отметил и то, что 71% граждан считают, что страна движется в неправильном направлении; 66% считают, что экономическая ситуация в Украине за последние 12 месяцев ухудшилась, и только 11% человек считает, что она сможет улучшиться в ближайший год.
Наибольшими проблемами в Украине граждане считают коррупцию – 48%, войну на Донбассе – 42% и инфляция – 41%.
Своими личными проблемами украинцы считают инфляцию – 69%, войну на Донбассе, – 26% и социальную защиту – 25%.
Недовольны жители Украины и ситуацией с безопасностью на дорогах, так 88% украинцев поддерживают введение автоматического контроля скорости автомобилей, а также введение системы штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения.
Еще 86% опрошенных поддерживают увеличение штрафов за ДТП в результате которых пострадали/погибли люди.
Опрос проводился международной компанией GFK по всей территории Украины с 15 ноября по 14 декабря 2017 года, опрошено 2400 человек. Погрешность не превышает 1,7%.
Теги: Украина, США, Донбасс, телевидение, украинцы, опрос, ДТП
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