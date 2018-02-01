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У берегов Крыма терпит бедствие сухогруз с украинцами
В Черном море у берегов Феодосии терпит бедствие сухогруз BERG, идущий под флагом Молдовы. Об этом сообщает «Крым. Реалии», передает inforesist.org.
По данным издания, сухогруз BERG (IMO: 8896039), несмотря на флаг Молдовы, принадлежит турецкой компании. Он зашел в феодосийскую бухту вечером 31 января. Корабль стал на якорь в 16 милях от берега из-за сильного повреждения корпуса. О причинах повреждения не сообщается.
«Сухогруз обратился за помощью в порт Феодосии по причине повреждения борта и набора воды в трюм. В результате чего произошел крен на правый бок», – заявил помощник начальника Управления МЧС России по оккупированному Крыму Владимир Иванов.
По данному факту Керченская транспортная прокуратура проводит проверку.
В МВЧ России сообщили, что судно перевозило отруби и зерно. На борту сухогруза, владелец которого отказался от помощи в ремонте судна, находился экипаж в составе 12 человек — 8 украинцев и 4 азербайджанцев. Людей эвакуировали в Феодосию, где ими «занимаются пограничники, так как судно шло под иностранным флагом».
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Феодосия, украинцы, сухогруз, прокуратура, МЧС, крушение
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