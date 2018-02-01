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В Новой Каховке произошла кровавая бойня. Неизвестные устроили рейдерский захват завода
На территорию завода ночью 31 января проникли 20 неизвестных и открыли стрельбу. Конфликт произошел между охраной завода компании "Каховка Протеин-Агро" в Новой Каховке. За последнее время это уже вторая попытка рейдерства, прошлая была предпринята 23 января. Как рассказали в местной полиции, в результате конфликта в больницу поступили шесть человек, передает "Диалог.UA".
По факту произошедшего открыты уголовные производства по ч.4 ст. 296 и ч. 2 ст. 345 УК Украины. В свою очередь местное издание "Новая Каховка" рассказало, что на территории завода при попытке рейдерского захвата неизвестными произошла массовая драка. Правоохранители на месте арестовали 25 человек, раненые были доставлены в травматологию и реанимацию городской больницы. По данным на 1 февраля в реанимации остается охранник предприятия с пулевыми ранениями бедер, и местный житель с черепно-мозговой травмой. В травматологии находятся еще два участника вчерашней бойни.
Теги: Донбасс, Новая Каховка, завод, рейдерская атака
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