В Житомирской области на территории военной части нашли застреленным военнослужащего

01.02.2018 20:16

В Житомирской области на территории одной из военных частей нашли застреленным военнослужащего. Об этом в комментарии "Житомир.info" рассказал заместитель военного прокурора Житомирского гарнизона, майор юстиции Алексей Рыхлюк, сообщает 112.

"31 января 2018 года военная прокуратура Житомирского гарнизона получила информацию от командования воинской части об обнаружении военнослужащего, 1974 года рождения, без признаков жизни", - сказал он.

На месте происшествия работали представители военной прокуратуры, следственного управления Национальной полиции в Житомирской области, представители Житомирского отделения полиции, а также эксперты.

"На месте был обнаружен военнослужащий без признаков жизни, а также без признаков насильственной смерти. Возле указанного военнослужащего находилось его табельное оружие - пистолет. Также в ходе осмотра изъята гильза. У военнослужащего было телесное повреждение грудной клетки", - добавил Рыхлюк.

Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115, однако следствием проверяются версии о доведении военнослужащего до самоубийства и неосторожном обращении с оружием