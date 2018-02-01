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В Житомирской области погиб третий за сутки военный

01.02.2018 18:36
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В Житомирской области погиб третий за сутки военный

В Житомирской области на территории одной из авиационных частей военный покончил с собой. Об этом сообщил заместитель военного прокурора Житомирского гарнизона Алексей Рихлюк, пишет УНИАН.

Военный находился в наряде. По заключению медиков, он застрелился из своего табельного оружия. Пуля попала в грудь. Но следствие отрабатывает и другие версии: умышленное убийство и неосторожное обращение с оружием, доведение до самоубийства.

По словам Рихлюка, открыто уголовное дело по статье умышленное убийство. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства. Будут проверены состояние воинской дисциплины в части и условия прохождения службы военным.

Ранее в Яворовском районе Львовской области случайные прохожие нашли повешенного военного. Причины его смерти неизвестны. Тело 26-летнего младшего лейтенанта обнаружили утром 1 февраля в лесополосе вблизи воинской части.

Напомним, в Киеве в Днепровском районе на улице Сергиенко от ножевого ранения в шею скончался 22-летний мужчина. Погибший оказался военнослужащим Вооруженных сил Украины, который служил по контракту.



Теги: Украина, Донбасс, Житомирская область, уголовное дело, гибель, самоубийство, ВСУ
 
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