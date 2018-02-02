Активисты Киева потребовали убрать из улицы Грушевского палатки Саакашвили

02.02.2018 08:38

Ряд активистов, представляющих общественное движение «Чистый город», просят власти города Киева очистить улицу Грушевского от палаточного городка, сооруженного сторонниками лидера партии «Рух правих сил» Михаила Саакашвили. Как передает replyua.net, с таким заявлением они выступили в ходе состоявшейся сегодня пресс-конференции.





«Достаточно уже! Безусловно, демократия, все это нужно приветствовать, только не таким образом, перекрывая дороги. В течение длительного времени мы терпели, относились с пониманием к их позиции, к их методам. Однако они все это сильно затянули это и уже перешли все границы. Каждый, кто ездит по Киеву в час пик и переезжает центральную часть города, почувствовал на себе эти неудобства. В связи с этим мы на официальном уровне решили требовать от мэра, господина Виталию Кличко, чтобы он освободил проезжую часть, поспособствовал этому, от этого беспорядка», — заявил активист движения Евгений Литвинюк.



При этом он добавил, что хотя участники протеста себя называют «защитниками демократии», но они сами прибегают к недемократическим средствам для отстаивания своих требований.