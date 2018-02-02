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Активисты Киева потребовали убрать из улицы Грушевского палатки Саакашвили

02.02.2018 08:38
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Активисты Киева потребовали убрать из улицы Грушевского палатки Саакашвили

Ряд активистов, представляющих общественное движение «Чистый город», просят власти города Киева очистить улицу Грушевского от палаточного городка, сооруженного сторонниками лидера партии «Рух правих сил» Михаила Саакашвили. Как передает replyua.net, с таким заявлением они выступили в ходе состоявшейся сегодня пресс-конференции. 


«Достаточно уже! Безусловно, демократия, все это нужно приветствовать, только не таким образом, перекрывая дороги. В течение длительного времени мы терпели, относились с пониманием к их позиции, к их методам. Однако они все это сильно затянули это и уже перешли все границы. Каждый, кто ездит по Киеву в час пик и переезжает центральную часть города, почувствовал на себе эти неудобства. В связи с этим мы на официальном уровне решили требовать от мэра, господина Виталию Кличко, чтобы он освободил проезжую часть, поспособствовал этому, от этого беспорядка», — заявил активист движения Евгений Литвинюк.

При этом он добавил, что хотя участники протеста себя называют «защитниками демократии», но они сами прибегают к недемократическим средствам для отстаивания своих требований. 



Теги: Донбасс, палатки, активисты, Саакашвили
 
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