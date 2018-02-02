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Финальный суд над Зайцевой: сколько тюремных лет грозит виновнице ДТП
Обвинительный акт в отношении Алены Зайцевой и Геннадия Дронова, фигурантов дела о смертельном ДТП в центре Харькова, поступил в Киевский райсуд города
Как сообщается на сайте суда, обвинительный акт распределен на судью Виктора Попраса.
Полиция завершила расследование резонансного ДТП в Харькове с шестью погибшими. ДТП расследовалось по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.
Напомним, ранее суд поддержал ходатайство следствия о продлении меры пресечения для Алены Зайцевой, которую подозревают в совершении смертельной ДТП в Харькове. Таким образом, девушка будет находиться в СИЗО до 14 февраля 2018 года.
Кроме того, Киевский районный суд Харькова продлил меру пресечения другом подозреваемому в ДТП 18 октября Геннадию Дронову. Согласно решению суда, подозреваемый будет находиться под стражей до 10 февраля без права залога.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, суд, ДТП
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