Финальный суд над Зайцевой: сколько тюремных лет грозит виновнице ДТП

02.02.2018 21:49

Обвинительный акт в отношении Алены Зайцевой и Геннадия Дронова, фигурантов дела о смертельном ДТП в центре Харькова, поступил в Киевский райсуд города

Как сообщается на сайте суда, обвинительный акт распределен на судью Виктора Попраса.

Полиция завершила расследование резонансного ДТП в Харькове с шестью погибшими. ДТП расследовалось по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее суд поддержал ходатайство следствия о продлении меры пресечения для Алены Зайцевой, которую подозревают в совершении смертельной ДТП в Харькове. Таким образом, девушка будет находиться в СИЗО до 14 февраля 2018 года.

Кроме того, Киевский районный суд Харькова продлил меру пресечения другом подозреваемому в ДТП 18 октября Геннадию Дронову. Согласно решению суда, подозреваемый будет находиться под стражей до 10 февраля без права залога.

Источник: Politeka