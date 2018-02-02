- Финальный суд над Зайцевой: сколько тюремных лет грозит виновнице ДТП21:49
- Угроза нового наступления войск Путина: в Украине назвали важную дату21:35
- Кучма анонсировал очередное освобождение заложников21:15
- Лето-2018: названо аномально жаркое место в Украине20:48
- Синоптик предупредила украинцев о приближении мощного циклона20:35
- Алименты по-новому: подействуют ли на должников жесткие санкции20:10
- Донецкая фильтровальная попала под обстрел: персонал в укрытии20:00
- Эксперты выяснили, сколько Россия тратит на Крым19:45
- Границу с Польшей перекроют, пункты пропуска работать не будут: что происходит19:30
- Гройсман: Киев и МВФ начали переговоры о новых тарифах на газ19:10
Границу с Польшей перекроют, пункты пропуска работать не будут: что происходит
Во Львовской области обещают в субботу, 3 февраля, перекрыть дороги как минимум в трех пунктах пропуска пересечения границы
Так, активисты требуют отменить нововведения в законе, согласно которым с Нового года украинцы могут раз в сутки беспошлинно ввозить товары на 500 евро. Если же стоимость товара до 500 евро, его можно беспошлинно ввезти раз в трое суток.
По словам украинцев, дороги будут перекрыты с 10 утра и до 18 часов вечера. Люди не смогут попасть, по крайней мере, в трех пропускных пунктах, в частности, “Шегини”, “Рава-Русская” и “Яготин”.
Активисты не скрывают, что таким образом хотят усложнить пересечение границы.
Кроме того, протестующие сообщили, что будут ходить через пешеходные переходы. Однако движение транспорта полностью не будет перекрыто. По словам организаторов акции протеста, каждые 15 минут люди будут пропускать к границе по 10 машин.
Напомним, как ранее писала Politeka, в Украине с января 2018 года изменились правила налогообложения товаров, ввозимых физическими лицами на таможенную территорию в ручной клади и в сопровождаемом багаже через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Польша, граница
- Экономист: В 2017-2020 годы роста доходов украинцев не будет
- Донецкая область и Польша договорились о дальнейшем сотрудничестве
- Активы двух шахт Донбасса выставят на Варшавской фондовой бирже
- Поляки в Донецке интересовались ходом подготовки к Евро-2012
- Вместе с безвизом грядет экономическое чудо
- Украинские рабочие способствуют экономическому росту в Польше
- Кучма анонсировал очередное освобождение заложников21:15
- Донецкая фильтровальная попала под обстрел: персонал в укрытии20:00
- Волонтер заявил об освобождении еще одного села на Донбассе15:35
- Пушилин оценил шансы восстановлении связи Vodafone в ОРДО15:25
- Генерал Лопата пояснив, скільки насправді мають отримати люди, звільнені з полону «ЛДНР»15:15
- Молодой луганчанин остался без компьютерной техники при попытке пройти КПВВ "Станица Луганская"14:58
- В «ЛНР» готовят «план» для сотрудничества с «ДНР»13:15
- Боевики "Л/ДНР" цинично саботируют все попытки Vodafone провести ремонт и восстановить мобильную связь в Донецке и Луганске - МинВОТ 12:20
- В Мариуполе отделение «ПриватБанка» осталось без крыши11:10
- На Донбассе собираются построить новые КПВВ08:50
- Финальный суд над Зайцевой: сколько тюремных лет грозит виновнице ДТП21:49
- Угроза нового наступления войск Путина: в Украине назвали важную дату21:35
- Кучма анонсировал очередное освобождение заложников21:15
- Лето-2018: названо аномально жаркое место в Украине20:48
- Синоптик предупредила украинцев о приближении мощного циклона20:35
- Алименты по-новому: подействуют ли на должников жесткие санкции20:10
- Донецкая фильтровальная попала под обстрел: персонал в укрытии20:00
- Эксперты выяснили, сколько Россия тратит на Крым19:45
- Границу с Польшей перекроют, пункты пропуска работать не будут: что происходит19:30
- Гройсман: Киев и МВФ начали переговоры о новых тарифах на газ19:10
- Лучшие народные средства от головной боли16:15
- Полезные советы, как справиться с бессонницей14:39
- Стало известно, как домашние обязанности влияют на женщин13:35
- Cекреты управления организмом09:30
- Метод, притягивающий приятные события в жизнь08:26
- Россия готовится к "великой войне", которую Кремль прогнозирует до 2023 года, – Арьев20:54
- Что нельзя делать в День Святого Валентина20:33
- Медики объяснили, в каком положении нельзя спать19:35
- Действуют убийственно! Медики рассказали, какие продукты нельзя есть с утра натощак15:43
- ЗОЖ, гены или судьба: от чего зависит, сколько вы проживете15:26
- Это еще не зима: Украину надвигается лютый холод
- В Украину возвращается ужас для водителей
- Тымчук назвал дату переговоров о реинтеграции «Л/ДНР» в состав России
- Макияж невесты вынудил жениха бросить ее у алтаря. ФОТО
- Трамп и Путин приняли решение по Донбассу
- Когда начнут платить февральскую пенсию
- «Это недопустимо»: Глава ОБСЕ сделал заявление по Донбассу
- У жителей "ДНР" новая беда из-за пропажи Vodafone: у Захарченко не знают, как решить проблему
- На Донбассе может повториться август 2014-го
- Вернется ли Vodafone на Донбасс: вице-премьер Украины рассказал, кто может реально повлиять на восстановление связи в ОРДЛО