Границу с Польшей перекроют, пункты пропуска работать не будут: что происходит

02.02.2018 19:30

Во Львовской области обещают в субботу, 3 февраля, перекрыть дороги как минимум в трех пунктах пропуска пересечения границы

Так, активисты требуют отменить нововведения в законе, согласно которым с Нового года украинцы могут раз в сутки беспошлинно ввозить товары на 500 евро. Если же стоимость товара до 500 евро, его можно беспошлинно ввезти раз в трое суток.

По словам украинцев, дороги будут перекрыты с 10 утра и до 18 часов вечера. Люди не смогут попасть, по крайней мере, в трех пропускных пунктах, в частности, “Шегини”, “Рава-Русская” и “Яготин”.

Активисты не скрывают, что таким образом хотят усложнить пересечение границы.

Кроме того, протестующие сообщили, что будут ходить через пешеходные переходы. Однако движение транспорта полностью не будет перекрыто. По словам организаторов акции протеста, каждые 15 минут люди будут пропускать к границе по 10 машин.

Напомним, как ранее писала Politeka, в Украине с января 2018 года изменились правила налогообложения товаров, ввозимых физическими лицами на таможенную территорию в ручной клади и в сопровождаемом багаже через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска.

Источник: https://politeka.net