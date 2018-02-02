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Гриневич запретила "родительские комитеты" в школах
Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич своим приказом запретила родительские комитеты в общеобразовательных школах. Об этом в Facebook сообщил активист Виталий Фурманюк.
"Время "Родительских комитетов" прошло! 21.12.17. Министр образования Лилия Гриневич подписала приказ №1649 "О признании утратившими силу некоторых приказов", – написал он.
В частности, по словам Виталия Фурманюка, отменяется приказ Минобразования от 2 июня 2004 №440 "Об утверждении примерного положения о родительских комитетах (совета)".
"Предполагаю, что многие педагоги и родители будут критиковать Лилию Михайловну за это решение, но она сделала важный и смелый шаг в борьбе с коррупцией и нарушениями прав в учебных заведениях. Ведь именно решениями "Родительского комитета" администрации заведений оправдывают сбор неучтенных наличных средств, наем охраны и даже отчисления детей из учреждений", – написал активист.
Он посоветовал родителям помогать учебным заведениям, не нарушая законодательство в сфере благотворительности и права других.
Как известно, ранее Минобразования обязало все школы отчитаться о родительских взносах. Обнародовать эту информацию директора должны были до 1 декабря. Министр образования и науки Лилия Гриневич таким образом хочет сделать систему родительской помощи прозрачной, а также проанализировать, какую долю финансирования школ составляет этот теневой бюджет.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, школа, запрет, родительский комитет
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