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Гройсман: Киев и МВФ начали переговоры о новых тарифах на газ

02.02.2018 19:10
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Гройсман: Киев и МВФ начали переговоры о новых тарифах на газ

Украинские власти совместно с Международным валютным фондом начали работу над изменениями тарифов на газ для промышленности и населения страны. Как передает replyua.net, об этом во время состоявшегося сегодня брифинга заявил премьер-министр Владимир Гройсман. «На самом деле существует, и об этом говорил представитель Международного валютного фонда в Украине, вопрос о том, чтобы выровнять коммерческую цену и цену на газ для населения в Украине. В настоящее время ведется совместная работа Украины и МВФ», - сказал он.

Со слов главы Кабмина, у официального Киева есть свое собственное мнение, и кроме того, Украину не устраивают некоторые предложения МВФ. «Я убежден в том, что в стране процесс формирования цены на газ должен быть справедливым, и, очевидно, мы должны его таким образом построить, чтобы не возникало никаких коррупционных проявлений», - подчеркнул он.

Премьер-министр добавил, что разница между коммерческой и бытовой ценами на газ является плохим явлением, так как создает предпосылки для манипуляций. 



Теги: Донбасс, Киев, газ, МВФ, Гройсман
 
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