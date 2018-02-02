Эксперты: для строительства Крымского моста используются яды и химикаты

02.02.2018 10:48

В Крыму для нужд населения и строительства Крымского моста используется песок, в котором уровень содержания мышьяка превышает предельно допустимую норму в пятьсот раз. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, этот песок попадает в Черное море, что чревато экологической катастрофой в регионе.



Об этом рассказали в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий. Отмечается, что в дамбе Нижне-Чурбашского хранилища находятся отходы одного из предприятий, и именно в этом месте проводятся работы по сбору ядовитого песка. «Ядовитые отходы используют для строительства Керченского моста и гражданского строительства. Площадь участка, где происходит добыча, составляет 64 тыс. 288 кв. м (длина – 860 м, ширина – до 75 м). В процессе добычи и доставки токсичный песок попадает в воздух, а атмосферные осадки вымывают яд через разрушенную дамбу в акватории Черного моря», - отмечают в ведомстве.



В Министерстве подчеркнули, что забор токсичного песка нарушает законодательство, и проведение таких земляных работ может создать катастрофическую ситуацию, а также угрожать здоровью людей, проживающих в этом регионе.