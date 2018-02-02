Эксперты выяснили, сколько Россия тратит на Крым

02.02.2018 19:45

Ежегодно Россия тратит на аннексированный Крым минимум 2,3 миллиарда долларов в год, вместе с тем, потери Кремля из-за оккупации полуострова составляют в пределах от 10 до 50 миллиардов долларов в год. Как передает replyua.net, об этом сообщает аналитический портал EurasiaNet. Вместе с тем, согласно прогнозам, в ближайшие годы размер прямой финансовой помощи Москвы Крыму только увеличится.



«Крым станет одной из самых дотационных территорий, а возможностей для заработка денег собственными силами у него нет», - отмечают аналитики.



С основой на информацию российского Минфина издание пришло к выводу, что с 2015 на протяжение трех лет аннексированный Крым потратил 297,5 миллиарда рублей, которые российские власти предоставили на дотации, субсидии и субвенции. Более того, в 2014 году сразу после аннексии РФ перечислила Крыму почти 13 миллиардов рублей. В общей сложности, совокупные прямые переводы из России в Крым составили 310,6 миллиарда рублей, что равно 5,5 миллиарда долларов. Также на полуостров поступили 172 миллиарда рублей от российской госпрограммы «Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополя».