Лето-2018: названо аномально жаркое место в Украине

02.02.2018 20:48

В текущем году жарче всего будет не на побережье Черного моря, а на определенной территории материковой части Украины.

Такой прогноз "Обозревателю" озвучил маг ведической традиции Игорь Мехеда.

"В Украине в 2016 году температурный максимум был зафиксирован не на побережье Черного моря, как это обычно бывает, а в Ямпольском районе Винницкой области, в районе Товтр - предгорье Карпат. Там было такое лето, какое обычно бывает на морских побережьях", - напомнил он.

"Поэтому люди, которые там побывали, говорили: "У нас такое ощущение, что мы съездили на море", - добавил маг.

По его прогнозам, "в этом году такая тенденция будет продолжаться". Таким образом, "в районе этих Товтр на территории Винницкой и Хмельницкой областей снова может наблюдаться температурный максимум", - пообещал маг.

Источник: https://from-ua.com