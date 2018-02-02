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Лето-2018: названо аномально жаркое место в Украине

02.02.2018 20:48
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В текущем году жарче всего будет не на побережье Черного моря, а на определенной территории материковой части Украины.

Такой прогноз "Обозревателю" озвучил маг ведической традиции Игорь Мехеда.

"В Украине в 2016 году температурный максимум был зафиксирован не на побережье Черного моря, как это обычно бывает, а в Ямпольском районе Винницкой области, в районе Товтр - предгорье Карпат. Там было такое лето, какое обычно бывает на морских побережьях", - напомнил он.

"Поэтому люди, которые там побывали, говорили: "У нас такое ощущение, что мы съездили на море", - добавил маг.

По его прогнозам, "в этом году такая тенденция будет продолжаться". Таким образом, "в районе этих Товтр на территории Винницкой и Хмельницкой областей снова может наблюдаться температурный максимум", - пообещал маг.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, лето, жара
 
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