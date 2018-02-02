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Миссия МВФ отказывается называть дату приезда в Украину

02.02.2018 12:40
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Миссия МВФ отказывается называть дату приезда в Украину

Представители Международного валютного фонда заявили о том, что не могут назвать точную дату и даже приблизительное время приезда миссии МВФ в Украину.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом рассказал Уильям Мюррей, представитель валютного фонда. «У меня отсутствуют какие-либо сведения относительно прибытия миссии. Соответствующее время еще не было определено», - заявил Мюррей. Ранее, на экономическом форуме в Давосе Петр Порошенко, президент Украины, заявил о том, что он «скрестил пальцы» и надеется, что следующий транш от МВФ поступит в Украину в апреле, поскольку Киев смог выполнить около 80 процентов взятых на себя обязательств в рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом. 

Ранее Александр Данилюк, министр финансов, говорил, что транш должен поступить к началу мая. Напомним, что последний раз Украина получила транш от МВФ почти год назад – в апреле 2017 года. 



Теги: Украина, Донбасс, МВФ
 
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