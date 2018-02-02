Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Молодой луганчанин остался без компьютерной техники при попытке пройти КПВВ "Станица Луганская"

02.02.2018 14:58
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Фантомовцы не пропустили компьютерную технику в Луганск, передает пресс-служба Главного управления Госфискальной службы в Луганской области.
Так, сотрудниками спецподразделения «Фантом» во время несения службы на КПВВ "Станица Луганская" выявлен факт нарушения порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции. 
23-летний луганчанин пытался со Станицы Луганской перенести через линию разграничения в Луганск компьютерную технику стоимостью почти 19 тысяч гривен.
В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП и направлено на рассмотрение в Беловодский районный суд. Товар изъят до принятия решения судом.
Источник: http://www.ostro.org 


Теги: Донбасс, компьютер, Луганское, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх