Молодой луганчанин остался без компьютерной техники при попытке пройти КПВВ "Станица Луганская"

02.02.2018 14:58

Фантомовцы не пропустили компьютерную технику в Луганск, передает пресс-служба Главного управления Госфискальной службы в Луганской области.

Так, сотрудниками спецподразделения «Фантом» во время несения службы на КПВВ "Станица Луганская" выявлен факт нарушения порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции.

23-летний луганчанин пытался со Станицы Луганской перенести через линию разграничения в Луганск компьютерную технику стоимостью почти 19 тысяч гривен.

В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП и направлено на рассмотрение в Беловодский районный суд. Товар изъят до принятия решения судом.