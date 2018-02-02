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Молодой луганчанин остался без компьютерной техники при попытке пройти КПВВ "Станица Луганская"
02.02.2018 14:58
Фантомовцы не пропустили компьютерную технику в Луганск, передает пресс-служба Главного управления Госфискальной службы в Луганской области.
Так, сотрудниками спецподразделения «Фантом» во время несения службы на КПВВ "Станица Луганская" выявлен факт нарушения порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции.
23-летний луганчанин пытался со Станицы Луганской перенести через линию разграничения в Луганск компьютерную технику стоимостью почти 19 тысяч гривен.
В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП и направлено на рассмотрение в Беловодский районный суд. Товар изъят до принятия решения судом.
Источник: http://www.ostro.org
Теги: Донбасс, компьютер, Луганское, КПВВ
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