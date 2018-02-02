Монетизацию субсидий отложили на год

02.02.2018 10:00

На подходе – монетизация льгот за проезд в транспорте

Кабмин: летом монетизируют льготы. Эксперты: нужны счетчики у потребителей

Монетизация субсидий на жилищно-коммунальные услуги оказалась под угрозой. Виной тому — отсутствие системы учета у поставщиков и рост пенсий.

ЖДАТЬ ЕЩЕ ГОД. По словам министра соцполитики Андрея Ревы, выдавать субсидии деньгами населению начнут не раньше 1 января 2019-го. А вот льготы на ЖКУ, по его словам, Кабмин планирует монетизировать 1 июля. Напомним, субсидии начисляются тем, кому не хватает доходов на оплату "коммуналки", а льготы — это право на скидку на оплату ЖКУ для определенных категорий людей, например, многодетных семей и участников боевых действий.

При этом монетизация уже должна заработать для поставщиков услуг. Они обязаны каждый месяц подавать в местные советы данные об объеме потреб­ленных населением услуг и получать из бюджетов деньги на субсидии.

Впрочем, по словам вице-премьера Павла Розенко, у многих поставщиков сейчас нет возможности отчитываться: "На сегодня нет 100% системы учета и способности предоставлять нам информацию у предприятий нет".

Отметим, что, по данным Госстата, в декабре 2017-го субсидии получили почти 7 млн семей из 14,98 млн. Для примера, в декабре позапрошлого года таких семей было только 4,4 млн. Уменьшился и размер помощи, который в прошлом месяце составил 993 грн (в декабре 2016-го — 1364 грн). Самые большие субсидии получают жители Тернопольской (1555 грн) и Ровенской (1518 грн) областей. Самые маленькие — в Одесской (548 грн) и Закарпатской (630 грн) областях.

НЕПРОЗРАЧНЫЙ РЫНОК. Эксперт в сфере ЖКХ Андрей Никончук говорит, что у поставщиков услуг "на выходе" счетчики есть везде.

"Все объемы, которые выходят от поставщика, учитываются на 100%. А вот то, что проходит по сетям, уходит в землю, испаряется в виде тепла и что доходит до среза дома, а после среза по внутридомовым сетям до конкретной квартиры — здесь еще есть белые пятна. Там все-таки не везде счетчики есть, — объясняет Никончук. — Когда абсолютно вся логистика конкретной услуги будет учитываться и контролироваться, чтобы мы понимали на каком участке были потери и под чьей он ответственностью, на кого "вешать" эти потери, только тогда можно говорить о том, что рынок прозрачен и понятен. Иначе получится, что из пункта А в пункт Б вышло 100 куб. м воды, а дошло 99. И никто не знает, куда этот куб делся".

При этом эксперт считает, что пока нельзя сказать, когда счетчики появятся везде. По его словам, людям или придется ждать установки счетчиков у себя дома, или ставить их самим с компенсацией за счет объема потребления.

"Правда, порядок этой процедуры еще должно утвердить правительство".

Опыт мира: как работают субсидии

В Польше существует так называемая жилищная прибавка — доплата за коммунальные услуги. В 2017 году такая помощь предоставлялась тем, чей доход составлял менее 1540 злотых в месяц (13 151 грн). Однако жилая площадь для одного человека не должна превышать 35 кв. м, двух человек — 40 кв. м, трех — 45. Сумма субсидий может быть разной, поскольку рассчитывается компьютерной программой. Например, если человек, зарабатывающий 1200 злотых (10 248 грн), живет в квартире площадью в 35 кв. м и платит 420 злотых за ЖКУ, то размер субсидии составит около 240 злотых (чуть больше 2 тыс. грн).

А в Латвии субсидии начисляются уже после оплаты "коммуналки". Но помощь получают только граждане со статусом "малообеспеченные" (если после оплаты остается меньше чем гарантированный минимальный доход — 49,8 евро).

В США существует федеральная система соцуслуг, которая в 2017 году выделила на субсидии $3,9 млрд. Система предоставляет разовую годовую финпомощь малоимущим гражданам для отопления их домов. Максимальная сумма — до $18 тыс. для одного человека.

Источник: https://www.segodnya.ua