Не такие уж и доступные: список лекарств, которые подорожают

02.02.2018 18:01

Кроме подорожавших бензина и продуктов, неприятный сюрприз готовят украинцам и цены на лекарства. За весь прошлый год они подорожали на 20%, по подсчетам Экономического дискуссионного клуба (ЭДК), а в наступившем прибавят еще 25% из-за скачков валюты. Чего ожидать от медпрепаратов и где они дешевле, узнала "Сегодня".

Корзинка

Лекарства в Украине подорожали за прошлый год намного больше, чем подсчитала Госслужба статистики, об этом говорят итоги исследований ЭДК, подсчитавшего стоимость минимальной корзинки лекарств (МКЛ), установленной Кабмином в 2016 году.

Как разъяснил нам исполнительный директор ЭДК Олег Пендзин, в перечень лекарств от Кабмина входят 20 самых необходимых препаратов (см. инфографику).

Цены на них варьируются в зависимости от регионов в пределах 10%: самая дорогая МКЛ в Карпатском регионе — 347 грн, самая дешевая в Подольском — 347 грн по состоянию на нынешний январь. Сейчас средняя стоимость МКЛ по стране — 332 грн в год на человека. В 2017-м она стоила 277 грн, то есть подорожала на 20%.

При этом, по данным Госстатистики, фармпродукция и медицинские товары (шприцы, капельницы, памперсы, костыли и пр.) подорожали в 2017-м всего на 6,1%. Если даже предположить, что медтовары не дорожали вовсе, а это вряд ли, и то рост цен на лекарства выходит всего 12%, а не 20%, как оценили в ЭДК.

Несложно подсчитать, что по планам Кабмина, все украинцы должны были истратить в прошлом году на самые необходимые лекарства 14,5 млрд грн в год. На самом деле получается втрое больше: по оценкам экспертов Аптечной профессиональной ассоциации, за 2017 год народ истратил на таблетки более 42 млрд грн или в среднем по 1000 грн в год на каждого.

Прогнозы

Мнения экономистов и фармацевтов сходятся: лечиться в 2018 году станет дороже минимум на 20—25%. Основная причина — растущий курс доллара.

"Уже в феврале ожидаем повышения стоимости лекарств на 3—5%, так как поставщики завозят новые партии товаров по более высокому курсу валюты", — говорит гендиректор КП "Фармация" Руслан Свитлый.

А Пендзин уточнил: сейчас поставщики закладывают в стоимость лекарств курс уже 30 грн/$, хотя еще месяц назад было 28 грн/$, что неминуемо отразится на розничных ценах.

"Это на 7% выше, поэтому стоит в ближайшие месяцы ожидать подорожания лекарств до 10%, — говорит Пендзин. — Вырастут в цене как импортные, так и украинские препараты, так как в их состав часто входят компоненты, которые у нас не производятся, а заводятся из-за рубежа. Рост цен в процентах будет одинаковый на все группы лекарств, но это еще зависит и от ценовой политики аптечных сетей: более дешевые и более востребованные лекарства подорожают больше, непопулярные — меньше".

Как рассказала нам менеджер одной из сети аптек Екатерина Мащенко, цены уже пересчитывают: "В феврале ожидается рост не менее чем на 10—12% на жаропонижающие, обезболивающие, противопростудные, кардиологические препараты, перевязочные материалы. Остатки по старой цене переоценивать вряд ли будем, слишком хлопотно. Как будут меняться цены дальше — прогнозировать сложно, но каждые 10 копеек в цене доллара — это 5—6 копеек в цене каждой гривни, которую надо уплатить пациенту за лекарство".

Бесплатно

В то же время Минздрав расширил в конце 2017 г. перечень бесплатных лекарств по программе "Доступные лекарства", теперь в перечне — 199 препаратов, или на 42 больше, чем раньше. Напомним, программа рассчитана на гипертоников, диабетиков и астматиков.

"Проблема в том, что этих препаратов все равно очень мало из-за недостатка финансирования, поэтому больным приходится покупать лекарства за свои деньги", — рассказал нам президент Украинской федерации содействия охране здоровья Владимир Загородний.

Источник: https://from-ua.com