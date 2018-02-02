Погода на выходных кардинально поменяется, меняйте гардероб

02.02.2018 18:18

Синоптики предупредили о резкой смене погода на выходных в Украине

Об этом рассказала метеоролог Наталья Диденко.

Она сообщила, что 3-4 февраля в страну придет циклон с осадками и ветром, но погода будет теплой. Ощутимо похолодает уже 5 февраля.

«Соответственно, в понедельник будет скользко», – отметила Диденко.

Синоптик добавила, что в Киеве существенные осадки ожидаются вечером 3 и ночью 4 февраля. Но погода будет теплой.

Но уже 5 февраля в столице похолодает до -5-8 градусов.

«Подготовьтесь сами и подготовьте головы, сосуды и гардероб», – подытожила Диденко.

Напомним, необычные для Тайваня холода привели к гибели 53 человек, еще несколько десятков жизней находятся под угрозой.

По прогнозам центрального бюро погоды страны, нынешняя холодная воздушная волна встречает с другой, которая прибыла с севера, температура в центральном Тайване может упасть до 10 градусов тепла по Цельсию.

Источник: Politeka