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Рада готовит ответ Польше за "антибандеровский закон": Парубий собрал депутатов на совещание
На следующей неделе начинается новая сессия Верховной Рады. На пленарной неделе планируется рассмотреть вопрос, как Украина должна ответить Польше на принятие "антибандеровского закона" ("Об Институте национальной памяти"). Об этом рассказала народный депутат Оксана Юринец, сообщает пресс-служба БПП.
По ее мнению, новый закон может негативно отразится на украинцах, которые находятся на территории Польши.
"Принятие подобных законопроектов может угрожать обычным украинцам, которые сейчас находятся на территории Польши. Фактически, речь идет о более одного миллиона украинцах, которые учатся или работают в Польше. В законопроекте есть положения, которые ограничивают свободу слова, которые противоречат научным исследованиям, проведенным в течение определенного периода времени. Речь идет о штрафах и тюремных сроках за публичные заявления о преступной, по мнению поляков, деятельности украинских националистов", – сказала Юринец и подчеркнула, что негативные последствия могут быть и для Варшавы.
Она сообщила, что сегодня спикер парламента Андрей Парубий собрал депутатов на совещание относительно плана работы следующей пленарной недели, чтоб определиться, как Украина будет реагировать на действия польских политиков.
"Надеюсь, мы будем развивать конструктивный диалог с польскими коллегами и находить новые точки соприкосновения, которые бы объединяли страны. Сегодня глава Верховной Рады Андрей Парубий собирает совещание, в ходе которого мы будем искать определенные решения, которые будут предложены Верховной Раде на следующей неделе", – добавила депутат.
Сайт "Сегодня" публиковал материал, в котором объясняется суть нового скандального польского закона. Документ позволит сажать в тюрьму за "преступления украинских националистов". Как рассказал один из украинских экспертов, принятие закона вряд ли отпугнет украинцев, которые ищут там работу. Также бытует мнение, что сейчас польские политики используют украинский вопрос, чтобы решать внутренние проблемы.
В свою очередь президент Украины Петр Порошенко считает неприемлемыми оценки, содержащиеся в данном документе. Глава государства отметил, что ни одно политическое решение не заменит историческую правду.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, закон, Польша, Верховная Рада
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