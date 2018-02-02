Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Синоптик предупредила украинцев о приближении мощного циклона

02.02.2018 20:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Синоптик предупредила украинцев о приближении мощного циклона

На своей странице в соцсети Facebook известный синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра, 3 февраля, в Украину вторгнется новый циклон, передает replyua.net.

По ее словам, вначале его влияние будет ощущаться в западных областях, а уже в вечернее время и на севере. В то же время Диденко отметила, что дата начала похолодания также изменится – морозы усилятся уже с понедельника, 5 февраля. Таким образом, выходные в Украине ознаменуются осадками в виде дождя и мокрого снега, которые будут сопровождаться сильным ветром. Уже в воскресение циклон себя проявит полностью. 

«Периодически во всех регионах Украины ожидаются осадки. Если мокрый снег, то, вполне логично, это будет налипание мокрого снега, гололед, на дорогах осложнение ситуации и усиление ветра», - пишет Диденко. При этом она добавила, что пока что температурные показатели будут оставаться высокими – днем до +6, а на юге страны - до +12 градусов. Ночью столбики термометра опустятся до +1...+ 3 градусов.

В Киеве уже вечером 3 февраля циклон начнет проявлять себя: «Непогода перейдет в столице на ночь 4 февраля, а уже днем в воскресенье циклон пересечет границы Черниговской и Сумской областей, и осадки в Киеве ослабеют». 



Теги: Украина, Донбасс, погода, циклон
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх