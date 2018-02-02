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Синоптик предупредила украинцев о приближении мощного циклона
На своей странице в соцсети Facebook известный синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра, 3 февраля, в Украину вторгнется новый циклон, передает replyua.net.
По ее словам, вначале его влияние будет ощущаться в западных областях, а уже в вечернее время и на севере. В то же время Диденко отметила, что дата начала похолодания также изменится – морозы усилятся уже с понедельника, 5 февраля. Таким образом, выходные в Украине ознаменуются осадками в виде дождя и мокрого снега, которые будут сопровождаться сильным ветром. Уже в воскресение циклон себя проявит полностью.
«Периодически во всех регионах Украины ожидаются осадки. Если мокрый снег, то, вполне логично, это будет налипание мокрого снега, гололед, на дорогах осложнение ситуации и усиление ветра», - пишет Диденко. При этом она добавила, что пока что температурные показатели будут оставаться высокими – днем до +6, а на юге страны - до +12 градусов. Ночью столбики термометра опустятся до +1...+ 3 градусов.
В Киеве уже вечером 3 февраля циклон начнет проявлять себя: «Непогода перейдет в столице на ночь 4 февраля, а уже днем в воскресенье циклон пересечет границы Черниговской и Сумской областей, и осадки в Киеве ослабеют».
Теги: Украина, Донбасс, погода, циклон
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