- В «ЛНР» боевикам «официально» позволили без суда удерживать людей22:19
- Финальный суд над Зайцевой: сколько тюремных лет грозит виновнице ДТП21:49
- Угроза нового наступления войск Путина: в Украине назвали важную дату21:35
- Кучма анонсировал очередное освобождение заложников21:15
- Лето-2018: названо аномально жаркое место в Украине20:48
- Синоптик предупредила украинцев о приближении мощного циклона20:35
- Алименты по-новому: подействуют ли на должников жесткие санкции20:10
- Донецкая фильтровальная попала под обстрел: персонал в укрытии20:00
- Эксперты выяснили, сколько Россия тратит на Крым19:45
- Границу с Польшей перекроют, пункты пропуска работать не будут: что происходит19:30
Сурок Тимка дал прогноз на время прихода весны в Украину
Степной сурок Тимка IIІ, который живет на биологической станции Харьковского национального университета имени Василия Каразина предсказал приход весны через 6 недель. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
"Сурок говорит, что через 6 недель будет теплая весна", - истолковал предсказание сурка его хранитель Виктор Токарский в пятницу.
Сурок Тимка IIІ сменил на посту предсказателя своего отца, Тимку II. "Тимка II на заслуженном отдыхе. Он в прошлом году нам все предсказал и сказал: "Я хочу на пенсию", но перед уходом родил нам двух сурчат", - пояснил В.Токарский.
На биостанции ХНУ им.В.Каразина День сурка отмечают с 2004 года. Тимка II предсказывал погоду 7 раз. В 2017 году кроме прихода весны через 6 недель он предсказал также, что Европейский Союз предоставит Украине безвизовый режим в том же году. До этого прогнозами занимался его предшественник Тимка I, которого также проводили на заслуженную пенсию по возрасту.
Источник: http://www.ostro.org
Теги: Донбасс, Харьков, сурок, весна
- Украинский сурок предсказал раннюю затяжную весну (ВИДЕО)
- Ищут след «президентских» пятаков
- День сурка: Тимка предсказал раннюю весну, а Мишка "поспит" до Сретения
- Фотособытия недели (17-23 октября). "Переселения" магазинов и памятников
- Пономарь: Подруга Путина осталась без кредитов
- Трамп "сдал" Украину в обмен на услуги российских хакеров – СМИ
- В «ЛНР» боевикам «официально» позволили без суда удерживать людей22:19
- Кучма анонсировал очередное освобождение заложников21:15
- Донецкая фильтровальная попала под обстрел: персонал в укрытии20:00
- Волонтер заявил об освобождении еще одного села на Донбассе15:35
- Пушилин оценил шансы восстановлении связи Vodafone в ОРДО15:25
- Генерал Лопата пояснив, скільки насправді мають отримати люди, звільнені з полону «ЛДНР»15:15
- Молодой луганчанин остался без компьютерной техники при попытке пройти КПВВ "Станица Луганская"14:58
- В «ЛНР» готовят «план» для сотрудничества с «ДНР»13:15
- Боевики "Л/ДНР" цинично саботируют все попытки Vodafone провести ремонт и восстановить мобильную связь в Донецке и Луганске - МинВОТ 12:20
- В Мариуполе отделение «ПриватБанка» осталось без крыши11:10
- В «ЛНР» боевикам «официально» позволили без суда удерживать людей22:19
- Финальный суд над Зайцевой: сколько тюремных лет грозит виновнице ДТП21:49
- Угроза нового наступления войск Путина: в Украине назвали важную дату21:35
- Кучма анонсировал очередное освобождение заложников21:15
- Лето-2018: названо аномально жаркое место в Украине20:48
- Синоптик предупредила украинцев о приближении мощного циклона20:35
- Алименты по-новому: подействуют ли на должников жесткие санкции20:10
- Донецкая фильтровальная попала под обстрел: персонал в укрытии20:00
- Эксперты выяснили, сколько Россия тратит на Крым19:45
- Границу с Польшей перекроют, пункты пропуска работать не будут: что происходит19:30
- Лучшие народные средства от головной боли16:15
- Полезные советы, как справиться с бессонницей14:39
- Стало известно, как домашние обязанности влияют на женщин13:35
- Cекреты управления организмом09:30
- Метод, притягивающий приятные события в жизнь08:26
- Россия готовится к "великой войне", которую Кремль прогнозирует до 2023 года, – Арьев20:54
- Что нельзя делать в День Святого Валентина20:33
- Медики объяснили, в каком положении нельзя спать19:35
- Действуют убийственно! Медики рассказали, какие продукты нельзя есть с утра натощак15:43
- ЗОЖ, гены или судьба: от чего зависит, сколько вы проживете15:26
- Это еще не зима: Украину надвигается лютый холод
- В Украину возвращается ужас для водителей
- Тымчук назвал дату переговоров о реинтеграции «Л/ДНР» в состав России
- Макияж невесты вынудил жениха бросить ее у алтаря. ФОТО
- Трамп и Путин приняли решение по Донбассу
- Когда начнут платить февральскую пенсию
- «Это недопустимо»: Глава ОБСЕ сделал заявление по Донбассу
- У жителей "ДНР" новая беда из-за пропажи Vodafone: у Захарченко не знают, как решить проблему
- На Донбассе может повториться август 2014-го
- Вернется ли Vodafone на Донбасс: вице-премьер Украины рассказал, кто может реально повлиять на восстановление связи в ОРДЛО