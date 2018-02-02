Сурок Тимка дал прогноз на время прихода весны в Украину

02.02.2018 15:45

Степной сурок Тимка IIІ, который живет на биологической станции Харьковского национального университета имени Василия Каразина предсказал приход весны через 6 недель. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".



"Сурок говорит, что через 6 недель будет теплая весна", - истолковал предсказание сурка его хранитель Виктор Токарский в пятницу.



Сурок Тимка IIІ сменил на посту предсказателя своего отца, Тимку II. "Тимка II на заслуженном отдыхе. Он в прошлом году нам все предсказал и сказал: "Я хочу на пенсию", но перед уходом родил нам двух сурчат", - пояснил В.Токарский.



На биостанции ХНУ им.В.Каразина День сурка отмечают с 2004 года. Тимка II предсказывал погоду 7 раз. В 2017 году кроме прихода весны через 6 недель он предсказал также, что Европейский Союз предоставит Украине безвизовый режим в том же году. До этого прогнозами занимался его предшественник Тимка I, которого также проводили на заслуженную пенсию по возрасту.

Источник: http://www.ostro.org