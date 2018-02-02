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Трагедия рейса МН17: обнародованы новые резонансные подробности катастрофы

02.02.2018 07:10
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Трагедия рейса МН17: обнародованы новые резонансные подробности катастрофы

Независимый авиационный эксперт Вадим Лукашевич в своем аккаунте в «Фейсбук» сообщил, что от российских диспетчеров Ростова авиалайнеру «Боинг» рейса МН17 Малазийских авиалиний , который был сбит российскими боевиками в небе над Донбассом, поступила команда на выход из международных коридоров, о чем пишет replyua.net. 

Эксперт отметил: «Продолжаю натыкаться в комментариях на бред о том, что украинский диспетчер якобы своей командой на борт выполнявшего рейс МН17малазийского «Боинга», «изменил его курс», «направил его в зону боевых действий» или «направил его в зону поражения Буков». 

В частности, в сообщении эксперта отмечается: «Правда, что диспетчер из Украины дал свое разрешение командиру авиасудна по просьбе последнего отклониться на север для того, чтобы обойти циклон. Но вот команду с земли на выход из сразу двух международных коридоров (L980 и В947) в 13:19:21 передавал на борт российский диспетчер (через своего коллегу из Украины). Такие данные следуют из записи переговоров экипажа МН17 с украинским диспетчером (Днепропетровск), и украинского - с российским (Ростов)». 



Теги: Донбасс, трагедия, авиакатастрофа
 
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