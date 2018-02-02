У Києві пенсіонера замурували в бетон через ноутбук

02.02.2018 09:10

У Києві вбили пенсіонера, а після тіло сховали, замурувавши в бетон

Про це повідомляє прокуратура столиці.

Правоохоронці зазначає, що вбили 65-річного чоловіка з-за викраденого ноутбука.

“Встановлено, що на території приватного домогосподарства між загиблим і злочинцем виник конфлікт з приводу викрадення останнім ноутбука. У ході конфлікту підозрюваний наніс потерпілому декілька ударів гантеллю по голові, заподіявши йому несумісні з життям травми. Скоївши вбивство, зловмисник виніс тіло загиблого в підвал, засипав дюбелями і залив зверху бетоном”, – повідомили в прокуратурі.

У будинку підозрюваного було зроблено обшук, де і знайшли останки трупа.

За фактом скоєного додали, що правоохоронці встановили особу зловмисника. За фактом події порушили кримінальну виробництво за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) і провели комплекс необхідних слідчих (розшукових) дій. Слідчі дії тривають.

Джерело: Politeka