У Порошенко официально забрали завод

02.02.2018 12:57

Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе перешел в федеральную собственность России, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства, передает УНН.

Ранее завод принадлежал президенту Украины Петру Порошенко.

В 2015 году после незаконной аннексии полуострова Крым предприятие было "национализировано российскими властями в пользу Севастополя".

"В целях организации эффективной работы по повышению загрузки и развитию организаций Крымского федерального округа подписанным распоряжением утверждено решение о передаче ГУП "Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе" из собственности города Севастополя в федеральную собственность с определением ведомственной принадлежности Минпромторгу России", — говорится в распоряжении.

Сообщают, что завод выполняет работы и оказывает услуги для обеспечения обороноспособности страны, в том числе является соисполнителем госконтрактов по ремонту кораблей и судов ВМФ, а также по производству и ремонту гражданской морской техники. Предприятие включено в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.

"Смена собственника ускорит интеграцию завода в российский оборонно-промышленный комплекс и обеспечит полноценную загрузку производственных мощностей," - заявили в российском правительстве.

Источник: https://from-ua.com