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Угроза нового наступления войск Путина: в Украине назвали важную дату
Россия не станет обострять военную ситуацию на Донбассе до лета 2018 года, но в дальнейшем она способна развязать масштабную войну.
Об этом в интервью "Апострофу" рассказал глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак.
"Но нужно отдавать себе отчет, что путинская Россия фактически завершила цикл подготовки к большой войне, масштабной, с захватами новых территорий. Более того, одним из очень негативных признаков является то, что российское население подготовлено к этому и готово одобрить такие ходы. В силу работы пропагандистской машины, в силу тотального вранья, фейков. Ведь если открыть любое российское агентство, то мы неожиданно для себя узнаем, что, оказывается, украинские войска обстреливают по 10-20 раз ЛНР и ДНР", - отметил эксперт.
По его мнению, Россия умело использует в своих интересах вражду с Украиной, что от нее требует укрепления армии.
"Поэтому нужно, конечно же, с одной стороны вооружаться, создавать армию нового типа, но наряду с этим нужно заняться невоенными рычагами. Это сильные разведывательные органы, сильная контрразведка, мгновенно реагирующая на антиукраинские выпады, сильное подразделение кибербезопасности", - резюмировал Бадрак.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Путин, война
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