Украина может стать членом НАТО даже при оккупированном Крыме – Heritage Foundation

02.02.2018 18:58

Люк Коффи предлагает ввести изменения в статью 6 устава Североатлантического альянса

Членство в НАТО для Грузии, а впоследствии и для Украины – возможно. Об этом заявил директор Центра внешнеполитических исследований Heritage Foundation Люк Коффи.

По его мнению, Грузия соответствует требованиям НАТО, а ее сотрудничество с Североатлантическим альянсом является чрезвычайно активным.

Проблема в том, что принятие Грузии в НАТО может автоматически означать войну с Россией из-за оккупированных территорий.

"Сегодня политика России в Грузии и Украине заключается в том, чтобы держать эти страны вне ЕС и НАТО. Они думают, что нелегальная оккупация частей этих стран – лучший путь помешать их вступлению в ЕС и НАТО. Но мы должны убрать это", – заявил Люк Коффи.

Коффи предлагает ввести изменения в статью 6 устава НАТО, которая определяет, какие именно территории попадают под действие статьи пятой, и временно исключить оккупированные Россией территории из-под действия требований совместной защиты.

"Это посылает очень мощный сигнал Москве, что только потому, что вы где-то вмешались – в Крыму, Восточной Украине, Цхинвали, Абхазии или Приднестровье – лишь потому, что вы нелегально оккупировали территорию этой страны, это не остановит прогресс этой страны в сближении с евроатлантическим сообществом. Это не остановит ее трансатлантической интеграции ", – подчеркнул Коффи.

Люк Коффи считает, что эти действия, хотя и непростые, лишат Россию мотивации к агрессии и оккупации территорий других стран.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что Украина не будет рассматриваться потенциальным кандидатом на получение членства в Североатлантическом Альянсе из-за отсутствия прогресса в реализации необходимых реформ. В частности, и по приведению Вооруженных сил Украины к стандартам НАТО.

Источник: https://www.segodnya.ua